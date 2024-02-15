صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وعسقلان

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وعسقلان
التاريخ
2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل اعلام إن صفارات الإنذار دوت قبل قليل في غلاف غزة وعسقلان.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت المدينة وغلاف قطاع غزة برشقات صاروخية.-(وكالات)
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