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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وعسقلان

2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل اعلام إن صفارات الإنذار دوت قبل قليل في غلاف غزة وعسقلان.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت المدينة وغلاف قطاع غزة برشقات صاروخية.-(وكالات)

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