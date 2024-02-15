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نتنياهو يفضل النصر المطلق ولا يسارع لصفقة مع حماس

2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
عاموس هرئيل
14/2/2024

المصادقة على المشاركة في القمة الرباعية في القاهرة حصلت عليها البعثة الإسرائيلية برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع في اللحظة الأخيرة. الاتصالات التي بدأت أول من أمس واستهدفت إنقاذ المحادثات من الجمود حول صفقة تبادل أخرى يترأسها من الجانب الأميركي رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز، المبعوث للرئيس جو بايدن، وإلى جانبه أيضا، يشارك رئيس حكومة قطر ورجال مخابرات مصرية وإسرائيلية. ولكن تفويض البعثة الإسرائيلية هو تفويض محدود جدا.
في إسرائيل يعتبرون طلبات حماس، التي لا تشارك في المحادثات، غير مقبولة. والآن يبدو أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يبق للبعثة حبلا طويلا ويبدو أنها غير مفوضة بإجراء مفاوضات حقيقية في هذه الأثناء. رئيس مركز الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، وحتى أن الجنرال احتياط نيتسان الون، لم يسافر إلى مصر.
في المقابل، بعثة حماس يتوقع أن تعود إلى القاهرة من أجل الاطلاع على ما يحدث في لقاء الرباعية. محاولة أميركا الدفع قدما بالصفقة احتلت مكانا رئيسيا في المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي ونتنياهو في نهاية الأسبوع. بعد هذه المحادثة عملت قوة إسرائيلية خاصة في رفح وأنقذت من هناك اثنان من المخطوفين، لويس هار وفرناندو هيرمان.
في غضون ذلك، نتنياهو عرض مواقف عدة متشددة. فهو لا ينوي الخضوع لطلبات حماس، وإسرائيل ستواصل عملها بقوة في محاولة لإنقاذ المخطوفين. الضغط العسكري على حماس في خانيونس سيستمر والجيش مستعد أيضا لاحتلال رفح. هذا هو مزيج الإيماءات، التي كانت لأغراض داخلية وغيرها كان موجه لحماس وللساحة الداخلية. هدفها الأساسي واضح وهو أن توجه نتنياهو هو استمرار الحرب حتى "النصر المطلق".
إن الدفع قدما بصفقة أخرى لتحرير المخطوفين الإسرائيليين مقابل وقف طويل المدى لإطلاق النار وإطلاق سراح الكثير من السجناء الفلسطينيين، ليس أمرا ملحا بالنسبة له رغم الاحتجاج وتصريحات عائلات المخطوفين. رئيس الحكومة ووزير الدفاع يواصلان الادعاء بأن الضغط العسكري هو الذي سيؤدي إلى تغيير مواقف حماس وسيؤدي في نهاية المطاف إلى صفقة مع شروط أفضل بالنسبة لإسرائيل. الصعوبة في هذا الادعاء تتعلق بوضع المخطوفين، حيث إن موت 31 من بين الـ 134 الذين يوجدون لدى حماس تم الإعلان عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي. حماس، التي وجدت نفسها تحت الضغط العسكري الكبير، تحاول استخدام الضغط النفسي على الجمهور الإسرائيلي وتكثر في هذه الأثناء من نشر الادعاءات حول موت مخطوفين في عمليات الجيش الإسرائيلي. خلافا لما كان في السابق هي لا تقدم أي تفاصيل عنهم. وهكذا، الادعاءات لا يمكن في هذه الأثناء التحقق منها.
الاتصالات في القاهرة تجري على خلفية تقدم عمليات الجيش الإسرائيلي في خانيونس، التي ما يزال يوجد فيها حتى الآن، حسب تقدير اسرائيل، عدد من قادة حماس، ويبدو أنه يوجد ايضا فيها بعض المخطوفين. جهود كبيرة تستثمر في ملاحقة يحيى السنوار، الذي يبدو أنه ما يزال مختبئا في مملكة التحصينات والأنفاق التي حفرتها حماس تحت المدينة. ليس فقط وثائق السنوار هي التي تم ضبطها مؤخرا أثناء البحث عنه، بل أيضا مبلغ يقدر بـ20 مليون شيكل، الذي كما يبدو كان يستخدمه هو ورجاله. جنود الجيش والشاباك وجدوا في أحد أماكن اختباء السنوار أغراضا اخرى كان يستخدمها.
أول من أمس، تبين أنه توجد في يد إسرائيل أيضا صورا تم التقاطها بكاميرا لحماس أثناء مرور السنوار في الأنفاق. في خانيونس في 10 من تشرين الأول (أكتوبر)، الأسبوع الأول للحرب، مع اثنين من أولاده. "هذه هي الفترة الأكثر قسوة بالنسبة لحماس منذ بداية الحرب"، قال مصدر في جهاز الأمن الإسرائيلي. "ايضا وضع سكان القطاع بعد أربعة أشهر من الحرب بدأ يثقل على قيادة حماس".
في الأسبوع الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي وقتل رجال شرطة من حماس، الذين حاولوا السيطرة على شاحنات للمساعدات الإنسانية في رفح. الآن ظهرت مشكلة جديدة وهي أن موظفي الأمم المتحدة يخشون من الدخول مع الشاحنات لأنه في ظل غياب حماس، فإن عائلات الجريمة المحلية تقوم بسلب البضائع، التي لا تصل إلى السكان المحتاجين. إزاء تهديدات إسرائيل بدأ في الأسبوع الحالي، الهرب من قبل آلاف سكان رفح نحو دير البلح خوفا من الغزو الوشيك للجيش الإسرائيلي للمدينة.
استمرار الجهود العسكرية تتعلق بثمن كبير من الخسائر. في بداية الأسبوع قتل خمسة جنود، قائد كتيبة احتياط وضابط وجندي وجنديان من وحدة النخبة مغلان. جنود الاحتياط قتلوا في انفجار بيت مفخخ. المقاتلان من مغلان، قتلا بصاروخ مضاد للدروع. في المقابل، حماس تتكبد في المعارك في هذه المنطقة بضع عشرات من القتلى في كل يوم. وقد بقيت حتى الآن عشرات الكيلومترات من الأنفاق في المنطقة التي لم يدمرها الجيش بعد. ولكن ما يسمى المنطقة الاستراتيجية، أي غرف القيادة والتواجد تحت الأرض، يبدو أنه تم رسمها على الخريطة في معظمها، والجيش يستعد لمواصلة تدميرها بشكل منهجي.
يبدو أن تركيز الجهود هناك سيستمر لبضعة أسابيع أخرى. وفي الوقت نفسه، إسرائيل تستعد لعملية في رفح وتنثر التهديدات والتصريحات حول ذلك. الولايات المتحدة لا تحاول فرض الفيتو على العملية، بل التأكد، كما أعلن جو بايدن بشكل علني، من أن إسرائيل ستعنى بإجلاء معظم السكان من هناك من أجل حمايتهم، كما تعهدت. الإعداد لعملية بهذا الحجم، يمكن أن يستمر لفترة غير قليلة، وشهر رمضان سيبدأ بعد شهر تقريبا وسيكون من الصعب العمل بشكل مكثف في رفح جدا في العالمين العربي والإسلامي.
إضافة إلى ذلك، إسرائيل تحتاج إلى تنسيق أمني وثيق مع مصر كي لا تعرض للخطر اتفاق السلام بين الدولتين. إحدى المشكلات تتعلق بالملحق الأمني في الاتفاق الذي يفرض الحظر على إدخال الدبابات إلى مناطق قرب الحدود. مصر خرقت ذلك مؤخرا، كما يبدو بمعرفة إسرائيل، خشية من تدفق اللاجئين الفلسطينيين اليائسين من القطاع نحو الأراضي المصرية. وإذا عمل الجيش الإسرائيلي في رفح، فإنه هو أيضا سيضطر إلى إدخال الدبابات قرب الحدود. في هذه الأثناء يبدو أن خطة احتلال رفح تستهدف فترة أطول (في الجيش كانوا يفضلون أولا التركيز على مخيمات اللاجئين في وسط القطاع)، وهذا استهدف بالأساس الضغط على الدول العربية، كي تقوم بإقناع حماس في البحث عن مخرج للحرب.

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