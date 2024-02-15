شهيدان وجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان لبنانيان، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون بجروح في غارتين نفذتهما الطائرات الحربية الاسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة دير سريان في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني إن عددا من الجرحى سقطوا بعد انهيار جزء من المبنى المستهدف في النبطية".
ولفت إلى "أن تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي رُصد بشكل دائري فوق الزهراني والصرفند والبيسارية والكوثرية وصولاً إلى النبطية".--(بترا)
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