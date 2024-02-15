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شهيدان وجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان لبنانيان، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون بجروح في غارتين نفذتهما الطائرات الحربية الاسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة دير سريان في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني إن عددا من الجرحى سقطوا بعد انهيار جزء من المبنى المستهدف في النبطية".
ولفت إلى "أن تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي رُصد بشكل دائري فوق الزهراني والصرفند والبيسارية والكوثرية وصولاً إلى النبطية".--(بترا)

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