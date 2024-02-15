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اجتياح رفح.. هل يسهل مفاوضات الأسرى أم يعقدها؟

2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - بعد تحضيرات عسكرية وسياسية، وفي خضم المعركة في خان يونس، باشر جيش الاحتلال عملية عسكرية في منطقة رفح التي تعد واحدة من أهم قلاع المقاومة في غزة، في محاولة لتحقيق انتصار مفقود، أو إنجاز صورة نصر يعزز موقف الكيان في مفاوضات الأسرى، وفي مسعى لاستغلال المساحة الزمنية التي تضيق أمام الاحتلال لتحقيق الأهداف التي أعلنها لحربه على غزة.
خلافات اتفاقية الإطار
وبعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إطار اتفاق باريس، الذي تم التوصل له بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله بإنجاز صفقة التبادل، وإن تحدث عن فجوات يجب ملؤها. ونُقل عنه أنه "يريد صفقة تبادل تضمن تحرير المختطفين وتحقيق هدنة تسمح بإدخال مساعدات".
كما أكد مسؤولون أميركيون أن ثلثي اتصال بايدن مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ركز على قضية صفقة التبادل، وإحراز تقدم حقيقي خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق للإفراج عن الأسرى من غزة. أما الموقف الصهيوني، فلم يرفض الردود، ولكنه رأى أنه مبالغ فيها.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن وفد حماس -برئاسة القيادي خليل الحية– ناقش مع المخابرات المصرية في القاهرة ردود الحركة على اتفاق الإطار الباريسي، وتم إجراء بعض التعديلات البسيطة في الرد وتقديمه للكيان الذي يفترض أن يناقشها مع الوسطاء في القاهرة.
وتضمن رد حماس مجموعة من المطالب المتعلقة بالمساعدات والإغاثة وعودة النازحين إلى شمال غزة، وإطلاق مدنيين فلسطينيين، فضلا عن 1500 فلسطيني من أصحاب المحكوميات العالية بسجون الاحتلال، مقابل إطلاق حماس 35 مدنيا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
وحسب ما توفر من معلومات أيضا، فإن حماس اشترطت وقفا لإطلاق النار قبل تنفيذ المرحلة الأولى -وهو ما تجاهلته اتفاقية الإطار- على أن يتبعه وقف إطلاق نار شامل لمدة 45 يوما في المرحلة الأولى، وذلك حتى تجري المفاوضات في ظل هدوء ومن دون ضغوط الميدان.
غطاء أميركي
وفي اليوم الأول من العملية في رفح، استشهد نحو 100 فلسطيني في عملية قصف مركز استهدف منازل ومساجد، في حين ادعى الاحتلال أنه تمكن من تحرير "رهينتين" بعملية منسقة لم تكن لتتم لولا حملة القصف المسعورة التي مهدت لهذه العملية بالأحزمة النارية، ولم يُعرف حتى الآن مدى صدق هذه الرواية.
غير أن هذا السلوك لم يكن ليتم لولا الغطاء الأميركي، فقد نقلت قناة "كان" الصهيونية أن "البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بعدم ممانعة تنفيذ العملية البرية في رفح قبل رمضان وبسرعة، والامتناع عن تنفيذها خلال شهر رمضان تفاديًا لتصعيد إقليمي".
واللافت أن هذا الموقف جاء بعد سلسلة من التسريبات أكدت عمق الخلافات بين بايدن ونتنياهو، منها ما نقل أن الرد الصهيوني في غزة قد "تجاوز الحد".
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصادر أن "إدارة بايدن لم تعد تنظر إلى نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه"، ونقلت شبكة "إم بي سي" أن بايدن نادى على نتنياهو في محادثات مغلقة بينهما بوصفه بـ"الأحمق".
ويعني ذلك أنه رغم الخلافات الشديدة بين نتنياهو وبايدن، فإن الرئيس الأميركي لا يمارس ضغوطا حقيقية على رئيس الوزراء الصهيوني، لأنه مكبل بضغوط اللوبي اليهودي، مع أنه يخسر كل يوم من شعبيته ورصيده في الانتخابات التي ستجري هذا العام.
أما في الاتجاه الثاني، فلا مفر لنتنياهو من التعامل مع اتفاقية باريس، لأنها ستظل الملاذ الأخير له من الخروج من ورطته في الميدان.
إلى أين؟
وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على العدوان، فإن الاحتلال لم ينجز مهمته في الشمال، حيث لا تزال المقاومة فيها فاعلة، بل واستعادت وجودها المدني، في حين لا تزال كتائب المقاومة توقع الخسائر الفادحة بالاحتلال الذي يعترف بأنه لم ينجز المهمة فيها بعد.
ولذلك، فإن توسيع العدوان ليشمل رفح سيرهق جيش الاحتلال الذي اضطر لسحب بعض أولويته من غزة، في حين يواجه استنزافا على طول الجبهة الشمالية مع حزب الله، كما أن فسحة الوقت أمامه تضيق، بينما تستمر مجازره في إثارة الرأي العام العالمي وتزيد من حرج داعميه، وتهدد باتساع رقعة الحرب إقليميا، وهو ما تسعى إدارة بايدن إلى تجنبه.
وتتصاعد في هذا السياق الانتقادات والتحذيرات من الحملة الصهيونية الجديدة، في حين تزداد الضغوط على الاحتلال وتضعه في موقف حرج للمرة الثانية أمام محكمة العدل الدولية التي تنتظر التقارير عن تعامله مع جرائم الإبادة التي تعاملت معها وثبتتها عليه!
ولا يبدو أن جيش الاحتلال سينجح في ما فشل فيه في الشمال وفي غزة، في ظل صمود المقاومة واستمرارها بإيقاع الخسائر في صفوفه، وسط تأكيدات بأنها لم تخسر كثيرا من قواتها أو عتادها، كما لم تتأثر فيها منظومة القيادة والسيطرة، مما دفع الاحتلال إلى عرض إبعاد 6 من قيادتها السياسية والعسكرية بغزة إلى الخارج كما حدث مع قيادة المنظمة ببيروت عام 1982، وهو ما رفضته حماس.
ومن هنا، فإن المفاوضات على أساس وثيقة باريس ستأخذ مكانها خلال أيام وستتطور بعد أسابيع، إذ يريدها نتنياهو تحت النار. ومع ذلك، فهناك شك كبير في أن يتحسن موقف نتنياهو ميدانيا بسبب صمود المقاومة وحرمانه من هذه الأفضلية. ولعل هذا ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.
وقد أرسل نتنياهو بالفعل إلى القاهرة وفدا مكونا من رئيس الموساد ديفيد برنيع ومدير الشاباك رونين بار وممثل الجيش الصهيوني في المفاوضات الجنرال نيتسان ألون.
ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل والوسيط القطري.
وفي حين قد تمتنع حماس عن التفاوض إذا اشتدت الحملة على رفح، فإن المفاوضات ستكون صعبة بين أخذ ورد، وقد تأخذ أسابيع حتى التوصل لاتفاق معين. - (وكالات)

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