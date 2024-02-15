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الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل

2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه جرى نقل الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من سجن عوفر القريب من رام الله إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.-(وكالات)

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