الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل

الاحتلال ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل
التاريخ
2/15/2024 4:29:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه جرى نقل الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من سجن عوفر القريب من رام الله إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.-(وكالات)
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