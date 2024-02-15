فشل مفاوضات القاهرة.. والاحتلال يطرد النازحين من مجمع طبي بخان يونس

MENAFN - Alghad Newspaper) نادية سعد الدين

أدى الخلاف حول عدد الأسرى المُفترض إطلاق سراحهم إلى فشل محادثات القاهرة بشأن انجاز "صفقة تبادل" جديدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، بينما قد لا يحل تمديد التفاوض لثلاثة أيام أخرى العقبات المرتبطة أيضاً بأمد العدوان ضد قطاع غزة، بين المؤقت والدائم، وسط تحذيرات من حدوث مذبحة في رفح إن أصر الاحتلال على القيام بعملية عسكرية.



وأمام إخفاق التوصل للتهدئة؛ يبدو أن مشاركة الوفد الصهيوني في محادثات القاهرة فقط، لنيته المُسبقة في رفض المداولات بحجة أن شروط حركة "حماس" غير مقبولة، وأن عدد الأسرى الذين تطلب الإفراج عنهم مقابل المحتجزين بيد المقاومة "كبير".



وطبقاً لمسؤول في الإدارة الأميركية، بحسب ما نقلته ألأنباء الفلسطينية، فإن الأيام الثلاثة الإضافية للمفاوضات سيشارك فيها مسؤولون على مستوى منخفض لبحث إطار جديد للصفقة يضمن إطلاق سراح عدد معين من المحتجزين الصهاينة، بينما قد يستمر القتال في غزة مع توقف لبضعة أسابيع.



وبرز خلاف حاد داخل المؤسسة السياسية والأمنية الصهيونية حول المشاركة في اجتماع القاهرة، والتي لم تخرج بالنسبة إليهم عن محادثات مجاملة بسبب طلب الرئيس الأميركي "جو بايدن"، فيما تأتي بالتزامن مع ضغط الشارع بالكيان المُحتل والمطالب باسترداد أسراه في غزة.



بينما وجه الرئيس محمود الفلسطيني مطلباً عاجلاً لحركة "حماس"، وباقي الأطراف، بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، مما سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة؛ وذلك بارتكاب 11 مجزرة وحشية ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء، و145 جريحاً، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.



ونتيجة لعدوان الاحتلال فقد ارتقى 28576 شهيداً وأكثر من 68291 جريحاً، منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.



وأجبرت قوات الاحتلال آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من حدوث مذبحة في رفح إن أصر على القيام بعملية عسكرية.



وتفرض القوات الصهيونية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع، وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى.



ويطلق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله.



من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.



وفي السياق نفسه، طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بممر آمن للمحاصرين في مجمع ناصر.



وقالت المنظمة إنها قلقة للغاية بشأن الوضع في المجمع، ودعت القوات الاحتلالية إلى ضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.



كما أشارت إلى أنه يجب منح من يرغب في مغادرة المجمع الطبي ممرا آمنا للخروج.



قصف مكثف

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف غرب مدينة خان يونس ونسف مزيد من المنشآت والمربعات السكنية في أنحاء متفرقة من المحافظة.



وقد تعرضت الأحياء الجنوبية لمدينة غزة وشرق مخيم المغازي وسط القطاع لقصف كثيف.



وفي دير البلح، قصفت قوات الاحتلال مناطق عدة منذ الساعات الأولى صباح امس، كما شنت الطائرات الحربية هجمات متتالية على منطقة الزوايدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.



واستقبل مستشفى الأقصى جثامين شهداء وعشرات المصابين بعد غارات استهدفت منازل للمدنيين في مناطق متفرقة بالمدينة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، عن ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص قناصة الاحتلال، بالتزامن مع إطلاق طائراته الحربية النار باتجاه منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس.



وما تزال طائرات الاحتلال تشن الغارات الكثيفة ضد رفح، مما أدى لاستهداف تجمع للنازحين وإصابة العديد منهم بجروح بليغة، بينما لم تسلم أنحاء القطاع من القصف الجوي والمدفعي الكثيف الذي أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.



عواقب خطيرة

في سياق آخر، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة في غزة.



ودعا غريفيث إلى إنهاء الحرب، قائلا إن المجتمع الدولي حذر من العواقب الخطيرة لاقتحام رفح، وأضاف أنه لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل النداءات.



كما أكد أنه ليس لدى سكان رفح سوى قليل من الطعام، وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية ولا مكان آمنا يذهبون إليه.



وشدد غريفيث على أنه لأكثر من 4 أشهر، ظل العاملون في المجال الإنساني يقومون بما هو شبه مستحيل لمساعدة الأشخاص المحتاجين، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها هم أنفسهم والصدمات التي تعرضوا لها.-(وكالات)

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