الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في صفد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسميا مقتل مجندة برتبة رقيب أول من الكتيبة 869 في القصف على مدينة صفد شمال إسرائيل.
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت عن مقتل مجندة وإصابة 8 عسكريين، بعضهم في حالة حرجة في قصف بالصواريخ شنه حزب الله واستهدف قواعد عسكرية في محيط مدينة صفد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 18 إسرائيليا مدنيا وعسكريا قتلوا في القصف من لبنان منذ بداية الحرب على قطاع غزة.--(بترا)
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