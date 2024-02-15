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الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في صفد

2/15/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسميا مقتل مجندة برتبة رقيب أول من الكتيبة 869 في القصف على مدينة صفد شمال إسرائيل.
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت عن مقتل مجندة وإصابة 8 عسكريين، بعضهم في حالة حرجة في قصف بالصواريخ شنه حزب الله واستهدف قواعد عسكرية في محيط مدينة صفد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 18 إسرائيليا مدنيا وعسكريا قتلوا في القصف من لبنان منذ بداية الحرب على قطاع غزة.--(بترا)

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