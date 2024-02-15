8 شهداء حصيلة شبه نهائية لغارة إسرائيلية جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 8 أشخاص وجرح 7 آخرون، في حصيلة شبه نهائية لضحايا الغارة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مبنى بمدينة النبطية جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا)، في بيروت، إن أحد القتلى مسؤول في حزب الله، وقد نعاه الحزب في بيان.
وأضاف، إن الغارة حصلت بصاروخ موجه، وأدت إلى تدمير الشقة وإحداث تصدعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط، مثلما أدت الغارة الى أضرار فادحة في الأبنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع.--(بترا)
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