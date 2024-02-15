واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت وول ستريت جورنال الأميركية إن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان.وأوضحت الصحيفة، التي نقلت خبرها عن مسؤولين أميركيين، أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين.



وأضافت أن السلطات تحقق في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين (شمالي قطاع غزة) في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 125 شخصا.



ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن المحققين يشتبهون في أن إسرائيل ربما استخدمت قنبلة تزن حوالي 907 كيلوغرامات في تلك الغارة.-(الجزيرة)