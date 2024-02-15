Thursday, 15 February 2024 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يمنح حماية قانونية للمهاجرين الفلسطينيين من الترحيل

2/15/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منح الرئيس الأميركي جو بايدن حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا، وفق ما أعلن البيت الابيض، مساء الأربعاء، فيما يواجه بايدن غضبا شديدا، بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات، بحسب واشنطن تايمز .

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في قطاع غزة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو ستة آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمات.


وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد السابع من تشرين الأول ، "تدهورت بشكل كبير" الظروف الإنسانية هناك وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى، وبينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة الى اشعار اخر ".-(بترا)


MENAFN15022024000072011014ID1107855591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث