بايدن يمنح حماية قانونية للمهاجرين الفلسطينيين من الترحيل

MENAFN - Alghad Newspaper) منح الرئيس الأميركي جو بايدن حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا، وفق ما أعلن البيت الابيض، مساء الأربعاء، فيما يواجه بايدن غضبا شديدا، بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات، بحسب واشنطن تايمز .وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في قطاع غزة.وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو ستة آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمات.



وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد السابع من تشرين الأول ، "تدهورت بشكل كبير" الظروف الإنسانية هناك وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى، وبينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة الى اشعار اخر ".-(بترا)