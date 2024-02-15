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الاحتلال الإسرائيلي ينقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي

2/15/2024 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، الأربعاء، نقل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.
وفي منشور على "إكس"، قال بن غفير، زعيم حزب "قوة يهودية": "أنا سعيد لأن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون"، على تعبيره.
وأوضح أن مصلحة السجون: "قامت اليوم (الأربعاء) بنقل كبير القتلة مروان البرغوثي، من سجن عوفر (المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة)، إلى العزل (لم يحدد موقعه)"، على حد وصفه.
وأشار بن غفير إلى أن ذلك جاء "في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها".
وختم الوزير الإسرائيلي المتطرف منشوره بالقول: "لقد ولت الأيام التي أدار فيها الإرهابيون السجون" على حد قوله.
من جانبها، قالت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء: "نقل القيادي في فتح مروان البرغوثي، من سجن عوفر إلى العزل في سجن آخر خوفاً من التصعيد، بعد أن تلقت مصلحة السجون معلومات تفيد بأنه يعمل على التحريض وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية".
وحتى الساعة 20:55 (ت.غ)، لم يصدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تعليق حول الأمر.
واعتقلت إسرائيل، البرغوثي، عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".-(الأناضول)

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