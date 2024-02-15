بمنشورات نارية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر نابلس من مصير جنين

MENAFN - Alghad Newspaper) ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منشورات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تتضمن صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة (مركبة)، محذرا سكان المدينة من المصير نفسه.



وفي تحذيره، كتب الجيش على المنشور: "مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين (شمال)".



وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي ألقى المنشورات في أحياء عدة من نابلس خلال عملية عسكرية استغرقت عدة ساعات فجر الخميس.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نفذ الجيش سلسلة اقتحامات لمخيم جنين ومخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، دمر خلالها البنية التحتية وهدم نصبا تذكارية، بما فيها "قوس العودة" على مدخل المخيم، ودمر منازل وأحرق أخرى.



وتقول إسرائيل إن مخيم جنين مركزا لنشاط فصائل المقاومة الفلسطينية ويضم عشرات المسلحين من حركات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح"، ومنه تنطلق عمليات ضد أهداف إسرائيلية.



وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة؛ ما أسفر حتى الأربعاء عن مقتل 394 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و450 آخرين واعتقال 7020، وهي أرقام قياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة.



وفي غزة، قتل الجيش حتى الأربعاء 28 ألفا و576 فلسطينيا وأصاب و68 ألفا و291، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية، مما استدعى محاكمة إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.-(الأناضول)