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التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

2/15/2024 4:28:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مارك بييريني* - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 24/1/2024

على الشرق الأوسط وأوروبا التفكير بطريقة استراتيجية في ظل النظام الدولي الناشئ اليوم والأكثر تعقيدا مما سبق.
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بدأ العام 2024 على وقع توالي فصول الحرب في أوكرانيا، واستمرار الصراع الدائر بلا هوادة في قطاع غزة، وتفاقم أزمة الملاحة في البحر الأحمر، فيما روج المحللون لسرديات جديدة عن نشوء عالم متعدد الأقطاب، ونظام عالمي بديل في ظل الانحدار المتواصل لأوروبا. وتتأثر دول الشرق الأوسط وأوروبا بشكل مباشر بمثل هذه التطورات، وستتأثر بها أيضا علاقتهما المتبادلة إذا لم يبدأ الجانبان بالتفكير في استراتيجية جديدة من خلال صياغة رؤية مشتركة للمنطقة تطال مجالات الأمن والسلام والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار.
من منظور أوروبا، يرتدي مفهوم التعددية القطبية في عالمنا اليوم أشكالا كثيرة. بداية، ثمة دائما أطراف مزعزعة للوضع القائم. فقد أعادت روسيا الحرب إلى الأراضي الأوروبية، ما أسفر عن تداعيات ألقت بظلالها على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك، ترفع إيران ووكلاؤها سقف تهديداتهم وهجماتهم في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل كوريا الشمالية على تعزيز ترسانتها العسكرية. وفي موازاة ذلك، تسعى بلدان أخرى، مثل الصين وتركيا، إلى الاضطلاع بدور أكبر على الساحة الدولية. وختاما، يشهد العالم تحالفات جديدة قائمة على المصالح الاقتصادية تطرح تحديا متناميا على النظام العالمي القائم، مثل توسيع نطاق مجموعة (بريكس) مؤخرا من خلال انضمام دول جديدة إلى عضويتها.
من النتائج التي أفرزتها هذه المعطيات تضاؤل الدور الذي تؤديه المؤسسات الدولية والإقليمية. فقد أُصيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحالة أشبه بالشلل نتيجة حرب أوكرانيا، منذ أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للاستمرار في غزوها بحصانة سياسية كاملة، فيما أكسبها تهديدها باستخدام أسلحة نووية تكتيكية هامشا نسبيا للإفلات من العقاب خلال عمليتها العسكرية. واتخذ مجلس أوروبا، حامي مبادئ حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، قرارا بطرد روسيا من عضويته بعد بدء غزو أوكرانيا، بينما ما تزال تركيا عضوا في المجلس على الرغم من عدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
إذا نظرنا أبعد من السرديات التي تسلط الضوء على تراجع النفوذ الأوروبي في العالم، أو تُركز على "انسحاب" الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى من الشرق الأوسط، ترسم الوقائع على الأرض صورة مغايرة. وأذكر في ما يلي أربع ملاحظات حول الوضع الراهن من منظور أوروبا.
أولا، ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا تداعيات واسعة النطاق على عاتق دول الشرق الأوسط وأوروبا. فقد فرض ضرورة إعادة تنظيم إمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، فيما ستضع السياسات البيئية "الخضراء" تدريجيا قيودا هيكلية جديدة على الاقتصاد الأوروبي. ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج أو خارجها مثل الولايات المتحدة والنرويج، ستتمكن من تحقيق المكاسب على المدى الطويل، أو أنها ستتكبد الخسائر نتيجة هذا التغير في أنماط التجارة.
ثانيا، أسفرت الحرب الدائرة في غزة منذ شن حماس هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) عن تجميد مسار الاتفاقات الإبراهيمية وانحسار زخمها السياسي. وبموازاة ذلك، أدى دور إيران واليمن في الحرب إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها. وخير مثال على ذلك سياسة حركة "أنصار الله"، المعروفة بالحوثيين، الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما دفع دولا غربية إلى إطلاق عمليات عسكرية لوقف هجمات الحوثيين. ونتيجة لذلك، ازدادت التهديدات المُحدقة بأمن المنطقة.
وعلى الرغم من الإدانة الواسعة النطاق لهجمات الحوثيين في مجلس الأمن وفي بيانات أربع عشرة دولة، أعلنت قيادة "أنصار الله" أنها ستستمر في استهداف السفن. وقد أفرز ذلك تأثيرات غير مباشرة، مثل تغيير مسارات سفن الشحن وإعادة تنظيم الملاحة البحرية من آسيا والخليج العربي إلى أوروبا، وأثر على الاقتصاد المصري، إذ سجلت عائدات عبور قناة السويس انخفاضا حادا.
ثالثا، عقدت تركيا اتفاق شراكة جديد مع روسيا، شمل دفعات مسبقة في إطار مشروع "محطة أكويو النووية" التي تملكها وتشغلها روسيا من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وتأجيل جزء من مدفوعات أنقرة مقابل واردات الغاز الروسي (بعملة الروبل الروسية وليس بالدولار الأميركي)، وشراء روسيا حصصا في مصافي النفط التركية حيث يتم تحويل الخام الروسي إلى منتجات نهائية تركية، ما يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية. وفي العام 2023، الذي كان عاما انتخابيا في تركيا، حصلت أنقرة على فوائد مالية ضخمة لقاء تعزيز نفوذ موسكو في قطاع الطاقة التركي. وفي غضون ذلك، تواصل تركيا تبني سياسة خارجية متمحورة حول الأمن في الشرق الأوسط، وتحديدا في سورية والعراق وليبيا وشرق المتوسط، ما يؤدي إلى حالة من الغموض بشأن ما يحمله المستقبل.
ورابعا، ما يزال الانتشار العسكري الغربي في الشرق الأوسط واسعا على عكس الاعتقاد السائد. وبطبيعة الحال، تحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة في هذا الصدد، إذ نشرت عددا كبيرا من قواتها في جميع أنحاء المنطقة الأوسع، في البحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت وعُمان وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وتحتفظ فرنسا أيضا بقواعد عسكرية دائمة في جيبوتي والإمارات، وتجري عمليات في البحر الأحمر والمحيط الهندي والعراق. وما تزال المملكة المتحدة تملك قاعدتَين عسكريتَين في قبرص وتجري أيضا عمليات في البحر الأحمر والعراق. وبالمجمل، يبقى الوضع الأمني في المنطقة غير مستقر إلى حد كبير في ظل ارتفاع مخاطر التصعيد.
قد تؤثر الأحداث المزعزعة للاستقرار، والأفعال العنيفة، وردود الفعل القوية على الوضع القائم في المدى القصير، لكنها لا تعني وحدها التحول إلى نظام عالمي بديل. فالعالم متعدد الأقطاب سترسم معالمه على الأرجح عوامل عدة منها: التغير في أنماط التجارة والاستهلاك، ولا سيما في قطاع الطاقة، لكن انعكاسات ذلك غير معروفة؛ واستمرار الانتشار العسكري للقوى حيث تكون مصالحها الحيوية معرضة للخطر؛ ونشوء جهات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ومحيطه؛ وبقاء هيمنة الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على المجالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعلمية والمعيارية.
قد يخوض القادة السياسيون في الشرق الأوسط وأوروبا نقاشا حول الحاجة إلى نظام عالمي بديل، وقد يبدي قادة الشرق الأوسط خيبتهم من عجز الأوروبيين عن حل نزاعات دولية رئيسة. لكن النمط الراهن من الاضطرابات وأعمال العنف والحروب المحدودة لا يبشر بحقبة مشرقة. ولضمان هذا المستقبل الواعد، لا بد من اتباع مسار الحوار والدبلوماسية.
بعد تجاوز التبعات التي خلفها هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، على القادة الأوروبيين النظر إلى الشرق الأوسط من ناحية استراتيجية، وعلى دول الخليج عرض رؤيتها حول إرساء السلام والأمن في المنطقة. وفي هذا الإطار، شكلت المشاورات التي جرت يوم 22 كانون الثاني (يناير) خطوة أولى على هذا المسار، إذ تناولت الوضع في غزة وعملية السلام في الشرق الأوسط، وجمعت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظراءهم من مصر وإسرائيل والأردن والسعودية وممثلين عن السلطة الفلسطينية وعن جامعة الدول العربية. لكن من الضروري بذل الكثير من الجهود كي يصبح هذا الحوار استراتيجيا بحق.

‏*مارك بيريني‏ Marc Pierini: زميل أقدم في مؤسسة كارنيغي أوروبا، حيث تركز أبحاثه على التطورات في الشرق الأوسط وتركيا من منظور أوروبي.‏

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