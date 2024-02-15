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تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

2/15/2024 4:28:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آني سبارو‏‏؛ وكينيث روث* - (فورين بوليسي) 9/2/2024
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

على "المحكمة الجنائية الدولية" مقاضاة الإسرائيليين المسؤولين عن قصف المستشفيات، ومنع الحصول على الأدوية واللقاحات، والتسبب في أذى مفرط للمدنيين.
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في 26 كانون الثاني (يناير)، ‏‏أصدرت‏‏ "محكمة العدل الدولية" في لاهاي حكما أوليا في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة. ولم تدعُ المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولم تحكم على ما إذا كانت إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة جماعية في غزة، لكنها أصدرت تعليمات إلى إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الجماعية. وأشارت المحكمة في حكمها إلى وجود "عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلاً عن الدمار الهائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية".‏
‏‏ومع ذلك، ثمة ركيزة أساسية أقل بروزا في القضية ضد إسرائيل، هي الهجوم الإسرائيلي المنهجي على البنية التحتية الطبية في غزة. منذ هجوم حماس القاسي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، استهدفت إسرائيل ‏‏مرارًا‏‏ ‏‏وتكرارًا مرافق الرعاية الصحية‏‏ ‏‏وسيارات الإسعاف‏‏ ‏‏وطرق الوصول‏‏. و‏‏اعتقلت‏‏ العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنعت وصول ‏‏الوقود‏‏ اللازم للمولدات التي تعتمد عليها المرافق الصحية، ‏‏وحجبت‏‏ الإمدادات الطبية والجراحية الحيوية -وكلها إجراءات تهدف إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في غزة.‏
ثمة منطق دائري قاس بشكل خاص يعمل هنا: تخلق القوات الإسرائيلية، بينما تقصف قطاع غزة وتحاصره، حاجة ملحة للرعاية الطبية للمدنيين الذين تحرمهم في الوقت نفسه من الوصول إليها. وليست القوات الإسرائيلية أول من استهدف الرعاية الصحية. في أوكرانيا، حيث ألحق الجنود الروس أضرارًا أو دمروا ‏‏ما يقرب من 700 مرفق للرعاية الصحية في أول 100‏‏ يوم من الغزو واسع النطاق، أدت تلك الهجمات إلى ‏‏نزوح جماعي‏‏ لنحو 5 ملايين شخص.‏
‏وفي سورية، كانت ‏‏الهجمات على مرافق الرعاية الصحية‏‏ محورية في ‏‏التشتيت القسري‏‏ لنحو ‏‏14 مليون إنسان. وقُتل في الحرب ما لا يقل عن ‏‏831 من العاملين في مجال الرعاية الصحية‏‏ بين العامين 2011 و2023. وأخذ الأطباء على عاتقهم ‏مهمة ‏بناء مستشفيات تحت الأرض‏‏ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، على أمل تجنب القصف المتعمد الذي نفذه التحالف العسكري الروسي السوري.‏
‏وفي غزة، لا يشكل قيام إسرائيل بتدمير نظام الرعاية الصحية جزءا مهما من تهم الإبادة الجماعية فحسب -إنه أيضًا جريمة حرب صارخة ينبغي أن تتعامل معها مباشرة "المحكمة الجنائية الدولية"، التي يُفترض أنها تجري ‏‏تحقيقًا‏‏ نشطًا في جرائم الحرب التي تُرتكب في فلسطين. وبينما تحل "محكمة العدل الدولية" النزاعات بين الدول، تفصل "المحكمة الجنائية الدولية" في الملاحقات الجنائية للأفراد.‏
في الحقيقة، ‏لا يحقق استهداف مرافق وبنية الرعاية الصحية الكثير من الناحية العسكرية، بينما يضخم عدد القتلى ويضاعف المعاناة الناجمة عن القصف العشوائي. وتزدري مثل هذه الهجمات الغرض الأساسي للقانون الإنساني الدولي -تخفيف معاناة المدنيين- ولذلك غالبًا ما تكون هذه الأعمال نذيرًا بقدوم فظائع أوسع نطاقًا على الطريق.‏
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بدأت ‏‏الهجمات الإسرائيلية على نظام الرعاية الصحية في غزة‏‏ في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) ‏‏مباشرة‏‏. وخلال الساعات الـ36 الأولى، ‏‏هاجمت‏‏ القوات الإسرائيلية "المستشفى الإندونيسي" في بيت لاهيا، و"مستشفى ناصر" في خان يونس، و"مستشفى القدس" في مدينة غزة، من بين عدة مستشفيات أخرى، مما أسفر عن مقتل ‏‏ستة من العاملين في مجال الرعاية الصحية‏‏ في هذه العملية. وبينما تقدِّم أدلة قليلة على ادعائها، تُحمِّل إسرائيل المسؤولية لحماس بشكل روتيني عن القتال من مناطق ومؤسسات مدنية. لكنّ القوات الإسرائيلية استخدمت ‏‏بانتظام أساليب‏‏ الحرب العشوائية التي لا تعرف التمييز، أو التي تفرض تكلفة غير متناسبة على المدنيين، أو كلا الأمرين معًا.‏
‏بحلول 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة قد ‏‏تعرضت للقصف‏‏ الذي كان معظمه متكررًا، ‏‏حتى في الوقت الذي‏‏ ظل فيه الطاقم الطبي والمرضى والمدنيون الذين يبحثون عن مأوى في الداخل. وبالإضافة إلى قصف المستشفيات، استهدفت القوات الإسرائيلية ‏‏سيارات الإسعاف‏‏، ‏‏وقوافل المساعدات الطبية‏‏ ‏‏وطرق الوصول‏‏. وبحلول من 30 كانون الثاني (يناير)، أبلغت "منظمة الصحة العالمية" ‏‏عن‏‏ وقوع 342 هجومًا استهدف بنية الرعاية الصحية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وفي هذه المرحلة، أصبح كل مستشفى في غزة إما متضرر أو مدمر أو خارج الخدمة بسبب نقص الوقود. ‏‏وهناك 13 مستشفى فقط‏‏ تعمل بشكل جزئي.‏
أما المستشفيات وسيارات الإسعاف والعيادات التي نجت من القصف، فقد أضعفها الحصار ‏‏وعرقلة وصول‏‏ القوافل الإنسانية، مما ‏‏حرم‏‏ مقدمي الرعاية الصحية -ليس من الماء والوقود والكهرباء فحسب، وإنما من الإمدادات الطبية الحيوية أيضًا، مثل ‏‏الأكسجين‏‏ ‏‏والدم‏‏ ‏‏والتخدير‏‏.‏
‏بالإضافة إلى ذلك، لا يأخذ الرقم المذهل الذي بلغ أكثر من ‏‏67.000 شخص‏‏ أصيبوا بجروح في غزة في الحسبان حتى الآن عواقب انهيار نظام الرعاية الطبية الروتينية التي يُحرم منها السكان المدنيون. فمن لقاحات الطفولة، إلى علاج السرطان وغسيل الكلى، توقفت الرعاية الطبية الحديثة إلى حد كبير بالنسبة لـ2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، الذين يبلغ متوسط العمر المتوقع لديهم ‏‏مُسبقًا 10 سنوات أقل‏‏ من الأشخاص الذين يعيشون على بعد أميال قليلة في إسرائيل، والذين تزيد معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأمهات لديهم عن ‏‏خمسة أضعاف‏‏ مثيلاتها في إسرائيل تقريبًا.‏
كما تعرضت المستشفيات الوحيدة التي تقدم العلاج للبالغين والأطفال المصابين بالسرطان في غزة، "مستشفى ‏‏الصداقة التركية الفلسطينية"،‏‏ ‏‏"ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال‏‏"، للقصف والحصار وأجبرت على الإغلاق. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح آلاف المرضى الذين كانوا يتلقون في السابق ‏‏علاجًا متخصصًا‏‏ في القدس لم يكن متاحًا في غزة -‏‏بمتوسط‏‏ 100 مريض في اليوم- غير قادرين الآن على الوصول إلى العلاج.‏
‏وكما أشارت محكمة العدل الدولية في حكمها، فإن "حوالي 180 امرأة فلسطينية يلدن يوميًا وسط هذه الفوضى"، وغالبًا ما يحدث ذلك أينما يتواجدن في أماكن الإيواء ‏‏وليس في‏‏ أي منشأة طبية. وتقدر ‏‏"منظمة الصحة‏‏ العالمية" أن 15 في المائة من هؤلاء النساء يغلب أن يعانين من مضاعفات مثل الولادة المبكرة، والولادة المتعسرة ونزيف ما بعد الولادة. ومن دون العمليات القيصرية المنقذة وعمليات نقل الدم للحياة، تكون النساء أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة. ومن دون حاضنات، أو أكسجين، أو مضادات ضيق التنفس، أو منشطات أو مضادات حيوية، يكون الأطفال حديثو الولادة أكثر عرضة للمعاناة من تلف في الدماغ أو الموت بسبب الإنتان أو الضائقة التنفسية.‏
‏ويعني قصف وإغلاق المستشفيَين المختصين بإعادة التأهيل في غزة أن ‏‏441.000 شخص يعانون من إعاقات موجودة مسبقًا‏‏ -ويشكلون ‏‏21 بالمائة من أسر ما قبل الحرب‏‏، وهو رقم أصبح الآن أعلى من ذلك بكثير- لم يعد لديهم مكان لتلقي الرعاية أو الوصول إلى العكازات أو الكراسي المتحركة أو الأطراف الاصطناعية.‏
‏قبل الحرب، كان ما يقدر بنحو ‏‏71 في المائة‏‏ من السكان البالغين في غزة يعانون من الاكتئاب. ووفقًا لمنظمة الـ(يونيسف)، يحتاج ‏‏ما لا يقل عن 800.000 طفل‏‏ في غزة إلى مراقبة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. ولكن، منذ اندلاع الحرب، تعرض مستشفى الأمراض النفسية الوحيد في المنطقة ‏‏للقصف‏‏، ‏‏وقُتل ثلاثة أطباء نفسيين‏‏، وتقلصت خدمات الصحة العقلية إلى حد كبير -كل ذلك بينما يتعرض جميع السكان المدنيين في غزة تقريبًا لصدمات نفسية بسبب أهوال الحرب الحالية.‏
ومما يجعل الأمور أكثر سوءًا أن الجمع بين التهجير الجماعي القسري، والظروف غير الصحية الناجمة عن انقطاع خدمات الصرف الصحي وعدم معالجة مياه الصرف الصحي وتوقف التطعيم، سيؤدي بشكل حتمي إلى تفشي الأمراض في المستقبل، مما يعني -وظيفيا وعمليا- شكلًا من أشكال ‏‏الحرب البيولوجية غير المباشرة‏‏ التي تُشن على القطاع.‏
‏إذا ما أُخذ كل هذا معًا، فإن الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية لن يفعل سوى مفاقمة عدد القتلى في هذه الحرب بما يتجاوز عدد أولئك الذين قتلوا بالقنابل والقذائف والرصاص.‏
* * *
سوف يتضاءل إصرار الحكومة الإسرائيلية‏‏ الشعائري على امتثالها للقانون الإنساني الدولي بشدة في مواجهة الأدلة الدامغة المناقضة. وقد سعى المحامون الذين يدافعون عن إسرائيل في "محكمة العدل الدولية" في لاهاي إلى إنكار نية الإبادة الجماعية من خلال التأكيد أن إسرائيل تقدم بعض الإمدادات والخدمات الطبية، بما في ذلك "ستة مستشفيات ميدانية ومستشفيين عائمين"، بالإضافة إلى مستشفيين آخرين في طور الإنشاء. لكن 15 من قضاة المحكمة الـ17 وجدوا هذه الخطوات غير كافية، مستشهدين بتقييم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي أعلن أن "نظام الرعاية الصحية في غزة ينهار".‏
‏في منتصف كانون الثاني (يناير)، ‏‏أعلنت‏‏ قطر عن التوصل إلى صفقة وافقت حماس بموجبها على إيصال الأدوية إلى الرهائن المحتجزين لديها مقابل تعهد بأن "يتم تسليم الأدوية إلى جانب المساعدات الإنسانية الأخرى للمدنيين في غزة". وبطبيعة الحال، من الخطأ أن تحرم حماس الرهائن من الأدوية التي يحتاجونها، لكنَّ هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن منع وصول الأدوية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة واستخدام احتياجاتهم الطبية كورقة للمساومة. كما يحمي القانون الإنساني حق المقاتلين ‏‏الجرحى‏‏ في التماس الرعاية الطبية، ‏‏ويطالب‏‏ بالسماح "بمرور سريع ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين".‏
‏ويحمي‏‏ القانون الدولي الإنساني أيضًا مرافق وبنى الرعاية الصحية حتى خارج سياق الإبادة الجماعية. وتفقد هذه المنشآت وضع الحماية فقط إذا تم استخدامها لارتكاب "عمل ضار بالعدو". وبذلك، فإن الوجود السابق للقوات ‏‏لا يكفي‏‏. والمطلوب هو وجود تهديد حالي كشرط للاستهداف. وقد حاولت إسرائيل الدفاع عن هجماتها على مرافق الرعاية الصحية من خلال إلقاء اللوم على حماس لتحويلها هذه المراق إلى أهداف عسكرية مشروعة، ولكن، نظرًا لندرة الأدلة، وجدت "محكمة العدل الدولية" أن هذا العذر غير صحيح.‏
‏على سبيل المثال، زعمت الحكومة الإسرائيلية مرة تلو المرة أن حماس تحتفظ بمركز قيادة تحت "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة، وهو أكبر مستشفى في القطاع. ومع ذلك، عندما استولت القوات الإسرائيلية على المستشفى في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان كل ما أمكن أن تشير إليه كدليل هو حفنة من البنادق ونفق واحد -ربما يقود إلى المخبأ ‏‏نفسه الذي كان قد بناه المهندسون الإسرائيليون‏‏ عندما سيطرت إسرائيل على الموقع آخر مرة- في منطقة تتخللها بالفعل أنفاق بنتها حماس. ‏‏ووجد تحليل‏‏ ‏‏أجرته صحيفة "الواشنطن بوست"‏‏ للأدلة التي عرضتها إسرائيل أنها محبِطة ومخيبة للآمال. واليوم، ‏‏يشبه‏‏ "مستشفى الشفاء" مخيمًا للاجئين، وقد تم اختزاله إلى مكان لتقديم الإسعافات الأولية بدلاً من توفير الرعاية السريرية المهمة المنقذة للحياة. ومع عدم وجود نَشِط لحماس في المكان، لم يكن منطق إسرائيل كافيًا مطلقًا لتبرير حرمان سكان القطاع من مرفق صحي أساسي.‏
‏ولم يقتصر الأمر على "مستشفى الشفاء". فقد ‏‏وجدت منظمة‏‏ "هيومن رايتس ووتش"، أن هناك "هجمات متكررة وغير قانونية على ما يبدو تُشن على منشآت طبية" أخرى، بما فها "المستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي، والمركز الدولي للعناية بالعيون، ومستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ومستشفى القدس".‏
وحتى لو كان هناك مبرر عسكري، فإن القانون الإنساني الدولي ‏‏يحظر‏‏ -أو بعبارة أخرى، يعتبر جريمة حرب- شن الهجمات التي يُتوقع أن تسبب أضرارًا مدنية "مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة" من الهجوم. ومع ذلك، فإن إغلاق المستشفيات أو احتلالها في غزة لا يوفر لإسرائيل مثل هذه الميزة، كما أن الأضرار المدنية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين هناك كانت حتى الآن فورية وساحقة. وعندما يكون هذا الضرر اللاحق بالمدنيين "مفرطًا بشكل واضح"، فإنه يكون موضوعًا للملاحقة القضائية من "المحكمة الجنائية الدولية". ويخضع مرتكبو هذه الأعمال غير القانونية (أو المسؤولون عن الأمر بالهجوم أو الذين يتحملون مسؤولية القيادة) للملاحقة القضائية من هذه المحكمة.
‏تفاقم الضرر من هذا النوع بسبب الطريقة التي نُفذت بها عمليات الاستيلاء. وكما ‏‏توضح‏‏ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فإنه "قبل الهجوم على وحدة طبية تُستخدم لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، يجب إصدار تحذير يحدد، كلما كان ذلك مناسبًا، مهلة زمنية معقولة، ولا يمكن لأي هجوم أن يحدث إلا في حالة بقاء مثل هذا التحذير مغفلاً".‏
‏بدلاً من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة النطاق إلى سكان مناطق بأكملها من غزة مع عدم توفير الحد الأدنى من المرور الآمن أو أماكن استقبال للذين أُمروا بالمغادرة. وكما ‏‏وجدت منظمة‏‏ "هيومن رايتس ووتش"، فإن "الطبيعة الشاملة لأوامر الإخلاء واستحالة الامتثال الآمن، نظرًا لعدم وجود طريق آمن وموثوق للفرار أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضًا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، وإنما ترويعهم ودفعهم إلى المغادرة".‏
‏تصبح غزة ‏‏مكانًا غير صالح للسكن على نحو متزايد‏‏، وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية وحاسمة لوقف الضرر الهائل الذي يحدث والشروع في معالجة نتائجه. لكن مجرد الدعوات إلى حماية المستشفيات والتصريحات بأن أنظمة "الرعاية الصحية ليست هدفًا #NotATarget" تتجنب معالجة الفكرة الأساسية: يمكن أن تكون هذه الهجمات جزءًا من خطة لجعل غزة غير صالحة للسكن وطرد الفلسطينيين، وهي نتيجة يواصل كبار الوزراء الإسرائيليين -الذين يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي ‏‏بنيامين نتنياهو إلى دعمهم للبقاء في السلطة‏‏- ‏‏الترويج لها‏‏.‏
‏حتى الآن، لم يسفر التحقيق الذي يجريه المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، كريم خان، ‏‏عن أكثر من تصريحات‏‏ ‏‏لوسائل الإعلام‏‏ بدلاً من توجيه اتهامات جنائية حقيقية للمخالفين. وبما أنه يعالج حتمًا تداعيات هذه الحرب، فإن عليه أن يدرج الاعتداء على مرافق وأنظمة الرعاية الصحية ضمن تهم جرائم الحرب. وستكون معاقبة مرتكبي هذه الهجمات هي أفضل طريقة لمنع انتشارها -في غزة، وبالتأكد خارجها.‏

‏*آني سبارو‏‏ Annie Sparrow: طبيبة ممارسة تعمل في مناطق الحرب، وأستاذة مشاركة في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي في نيويورك.
‏‏*كينيث روث‏‏ Kenneth Roth: أستاذ زائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية والمدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قادها من العام 1993 حتى العام 2022. ‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Destroying Gaza's Health Care System Is a War Crime

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