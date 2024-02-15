الصفدي: لقاءات الملك بالكونغرس حملت رسائل ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

MENAFN - Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن لقاءات جلالة الملك في الكونغرس الأميركي، حملت مضامين مهمة أكد فيها جلالة الملك على رسائل ثابتة تجسد الموقف الأردني الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية وضرورة وقف الحرب على غزة ومنع تكرارها في رفح.



وأكد في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن جلالة الملك ومنذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على قطاع غزة، حمل راية الحق في توضيح الصورة الحقيقة لما يجري من دمار ومجازر، الأمر الذي أسهم في إيضاح الحقائق للرأي العام الدولي بعد أن كان منساقاً وراء روايات الاحتلال المزيفة.



وأشار الى أن لقاءات جلالته في مجلس النواب الأمريكي، حملت مضامين واضحة هدفها الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين والسعي نحو استقرار وأمن المنطقة ما يستوجب من مراكز القرار الدولي الإنصات لصوت العقل والمنطق الذي يجسده جلالة الملك، مؤكدا فخر واعتزاز مجلس النواب بمواقف جلالة الملك، فكان على الدوام الزعيم الثابت على مواقف العدل والسعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضح الصفدي، أن بقاء اليمين المتطرف في دولة الاحتلال على هذا النهج والمسار الدموي ينذر بكوارث لا تحمد عواقبها، وانفجار للأوضاع بالمنطقة برمتها، ولذا يؤكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة ورفض الأردن التام لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ضرورة تمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم، وكذلك أهمية دور وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الحيوية، وأهمية العمل بشكل فاعل لوقف تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية بغزة.



وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز، كما عقد جلالته لقاءات منفصلة مع لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، حضر بعضا منها جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وتناولت تطورات الأوضاع في غزة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة.-(بترا)