الملايين يعانون من كوفيد طويل الأمد بينهم الأطفال والحوامل



وتعطي دراستان جديدتان، تركّز إحداهما على النساء الحوامل والأخرى على الأطفال، نظرة أفضل على العبء الناجم عن هذه المشكلة الصحية، والتي يرى الأطباء أنّه غالبًا ما يتم تجاهلها.



وتنص الدراسة الأولى لظهور أعراض طويلة الأمد على 1 من كل 10 نساء أُصبن بفيروس كورونا أثناء الحمل.



وتمت مشاركة النتائج الإثنين أثناء الاجتماع السنوي لجمعية طب الأم والجنين في ولاية ماريلاند الأمريكية.



واستخدم الباحثون بيانات من مبادرة Recover التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، وهو مشروع أُطلِق لتحديد الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا على البالغين والأطفال.



من بين 1،503 امرأة كنّ حوامل في مجموعة البيانات، أبلغت 9.3% منهن عن ظهور الأعراض بعد 6 أشهر أو أكثر من الإصابة.



وكان التعب بعد ممارسة نشاط بدني أو عقلي خفيف من الأعراض الأكثر شيوعًا، كما أبلغ البعض عن الشعور بالدوار، نقلا عن سي ان ان.





وترى بعض الأبحاث أنّ نسبة النساء الحوامل المصابات بكوفيد طويل الأمد تُعتَبَر منخفضة مقارنةً بنسبة إجمالي سكان الولايات المتحدة.



وتتراوح تقديرات البالغين الذين يصابون بكوفيد طويل الأمد من 2.5% إلى 25%، رُغم أنّ الدراسات المختلفة تتمتّع بآراء مختلفة حول كيفية تعريف كوفيد "الطويل".



وهذه الدراسة لا تتطرق إلى سبب اختلاف الأرقام، ولكن لدى المؤلفة المشاركة، والأستاذة المشاركة في أمراض النساء والتوليد، ونائب رئيس أبحاث أمراض النساء والتوليد في جامعة "يوتا" الصحية، الدكتورة توري ميتز، بعض الأفكار.



وقالت ميتز: "قد يكون ذلك بسبب المعاناة من مضاعفات طبية أقل بشكل عام، وهم أصغر سنًا، وربما يكون ذلك بسبب التمتع باستجابة مناعية مختلفة أيضًا".



وشرحت ميتز أنّ الجهاز المناعي للمرأة الحامل يكون أكثر تسامحًا عمومًا مع "الأشياء التي لا ينبغي أن تكون موجودة"، بحسب تعبيرها، حتّى يتمكن جسم الأم من استضافة ورعاية جنين لديه جينات مختلفة.



ولدى النساء الحوامل اللواتي أُصبن بكوفيد طويل الأمد بعض العوامل المشتركة. وكانت النساء اللواتي يعانين من السمنة، واللواتي شُخَِصن بالقلق المزمن، أو الاكتئاب، أو اللواتي احتجن إلى أكسجين إضافي أثناء المرض أكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد.



ويبدو أنّ مرحلة الحمل التي أُصيبت الحامل خلالها بكورونا لم تكن مهمة، ولم تكن حالة التطعيم عاملاً يحمل دلالة إحصائية.



وتم تحصين أكثر من نصف المصابين بكوفيد طويل الأمد بشكلٍ كامل، ولكن وجدت العديد من الدراسات أنّ التطعيم يقلل من خطر الإصابة بمرض شديد، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد.



وترى المديرة الطبية المساعدة في مكافحة عدوى الأطفال في مستشفى UH Rainbow Babies &" Children's Hospital"، التي تدير عيادة كوفيد طويل الأمد بالمستشفى، الدكتورة إيمي إدواردز، أنّ الدراسة ترسم صورة أوضح عن الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.



وشرحت إدواردز، التي لم تشارك في البحث الجديد أنه "من المعروف أنّ الإجهاد المزمن يضر بجهازك المناعي. ويميل الإجهاد إلى تحفيز استجابة التهابية غير قادرة على التكيف بشكلٍ خاص، وهناك ارتباط معروف بالإجهاد المزمن".



وقالت إنّه سيكون من المفيد للأطباء معرفة ما إذا كانت امرأة قد أُصيبت بكورونا أثناء الحمل لا تزال تشعر بالإرهاق بعد 8 أسابيع من الولادة، فقد يُجسد ذلك مرض كوفيد طويل الأمد بدلاً من الإرهاق المعتاد الذي يأتي مع ولادة طفل جديد.

ويرى الباحثون أنّ الخطوة التالية المهمة، وهي خطوة قيد التنفيذ بالفعل، هي النظر في نتائج أطفال النساء الحوامل اللواتي أُصبن بكوفيد طويل الأمد.



ونظر البحث الجديد الآخر، الذي نُشر الأسبوع الماضي في مجلة "Pediatrics"، بمجموعة متنوعة من الدراسات حول الأطفال، ووجد إصابة ما يصل إلى 6 ملايين منهم بكوفيد طويل الأمد.



وتُشير الدراسات إلى أنّ غالبية اليافعين الذين أصيبوا بكوفيد طويل الأمد تعافوا في نهاية المطاف، ولكن ظهرت الأعراض على ثلث عددهم حتى بعد عام من الإصابة الأولية.



وشملت أعراض المرض لدى الأطفال مشاكل في التنفس، مثل السعال، وضيق التنفس، وضيق الصدر، والتعب.



وأفادت إدواردز أنّه من المهم عدم التقليل من شأن تأثير كوفيد طويل الأمد على الأطفال لمجرد اختفاء الأعراض في النهاية غالبًا.



وأظهر البحث أيضًا أنّ الأطفال أكثر عرضة للإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع الأول بعد الإصابة بكورونا، حتى لو كانت العدوى خفيفة أو بدون أعراض.



ووجدت إحدى الدراسات الأمريكية التي راجعها المؤلفون زيادة في خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 72% خلال 6 أشهر من الإصابة الأولية.

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