تربية النواب تُشيد بقرار الأردنية بتأجيل دفع الرسوم الجامعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن قرار رئاسة الجامعة الأردنية المتعلق بتأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض، يُعد لفتة إنسانية مقدرة من الطلبة وذويهم
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وأضاف، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الخميس، أن قرار "الأردنية" نابع من شعورها مع طلبتها وتفهمها لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، حتى لا تكون الرسوم عائقا أمام الطلبة لإكمال مشوارهم الدراسي.
وأوضح المومني أن "التربية النيابية" تواصلت سابقا مع رئاسة الجامعة، التي وعدت بدورها بتأجيل الرسوم والإعفاء من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم لحين صدور النتائج.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل مشوارها بمخاطبة الجامعات الرسمية كافة لتحذو حذو الجامعة الأم (الأردنية) بتأجيل الرسوم مراعاة لظروف طلبتها.
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