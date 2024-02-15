Thursday, 15 February 2024 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية النواب تُشيد بقرار الأردنية بتأجيل دفع الرسوم الجامعية

2/15/2024 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، إن قرار رئاسة الجامعة الأردنية المتعلق بتأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض، يُعد لفتة إنسانية مقدرة من الطلبة وذويهم .

وأضاف، في بيان صحفي أصدرته اللجنة اليوم الخميس، أن قرار "الأردنية" نابع من شعورها مع طلبتها وتفهمها لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، حتى لا تكون الرسوم عائقا أمام الطلبة لإكمال مشوارهم الدراسي.

وأوضح المومني أن "التربية النيابية" تواصلت سابقا مع رئاسة الجامعة، التي وعدت بدورها بتأجيل الرسوم والإعفاء من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم لحين صدور النتائج.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل مشوارها بمخاطبة الجامعات الرسمية كافة لتحذو حذو الجامعة الأم (الأردنية) بتأجيل الرسوم مراعاة لظروف طلبتها.

MENAFN15022024000072011014ID1107855579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث