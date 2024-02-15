نصائح للتخلص من عادة قضم الأظافر السيئة

MENAFN - Alghad Newspaper)ومن المألوف أن يطور الناس عادات غير صحية للتعامل مع التوتر والقلق نتيجة عدة عوامل متعلقة بحياتنا العصرية.

ومن أكثر هذه العادات شيوعا هي قضم الأظافر، وهي عادة عصبية لا تؤثر على جمالية اليدين فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى الألم والعدوى، كما جاء في موقع "شبيغل" الألماني.



البروفيسور شتيفن موريتس، عالم النفس في المستشفى الجامعي إيبندورف في هامبورغ، يرى أن "الإجراء الأكثر فعالية هو القيام بما يسمى بالحركة العدائية بمجرد بدء قضم الأظاف ر. هذا يعني: جمع اليد على شكل قبضة أو طيها أو الجلوس عليها أو شيء مشابه".

ويرى موريتس أنه بهذه الطريقة يمكن إيقاف هذا السلوك. ويتابع قائلا: "ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص المتأثرين الذين لا ينجحون في ذلك، لأنهم لا يلاحظون أنهم بدؤوا في هذا السلوك".

كما أن صباغة الأظافر يمكن أن تساعد على التخلص بالفعل من هذه العادة السيئة.



وحسب الموقع الصحي "تيشنيكر" يقوم حوالي شحص من بين كل ستة أشخاص بقضم أظافره، كما أن الأطفال والشباب أكثر عرضة لهذه العادة خاصة تحت الضغط. بعض الأشخاص يقضمون أظافرهم بشكل كبير ما يؤدي إلى الإصابة بجروح وفي بعض الأحيان بعدوى.

ورغم أن الأمر مؤلم لكن الرغبة في قضم الأظافر لا يمكن مقاومتها وفي غالب الأحيان التغلب عليها.



هناك العديد من الطرق لوقف قضم الأظافر، ومن يرغب في ذلك، فعليه طلاء الأظافر بصباغ ذي طعم مر، ويبقى هذا هو الخيار الأنسب.

ويعتمد تأثير طلاء الأظافر ضد قضم الأظافر على رد فعل نفسي بسيط.

وفي تجربة الطعم المر لطلاء الأظافر يربط الدماغ تدريجيا الطعم المر بقضم الأظافر، وبمرور الوقت، يبدأ الدماغ في استيعاب هذا الارتباط وتقل على إثره الرغبة في قضم الأظافر.



كذلك العديد من النجوم والشخصيات لم يسلموا من هذه العادة السيئة. ويمكن أن تكون حالتهم مؤقتة تزول نسبيا، لكنها قد تتطور لتصبح مشكلة طويلة الأمد وتتحول لعادة فموية مرضية، نقلا عن dw.

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