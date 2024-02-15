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اليوم الحالي واليوم التالي

2/15/2024 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتحدث مسؤول الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بصيغة استجدائية مخاطبا إسرائيل لتوقف العدوان المستمر والوحشي على غزة.
هذا رجل يمثل "افتراضا" الكتلة الأوروبية الموحدة، لكنه "يرجو" إسرائيل أن تتوقف عن العدوان ولا ترتكب مزيدا من المجازر.
يحدث هذا في عالمنا اليوم.
في الأثناء، يكثر الحديث عن مبادرات وسيناريوهات "اليوم التالي" بعد توقف الحرب في غزة، وهي حرب توقفها الحقيقي مرتهن بحفنة متطرفين يقودون حكومة اليمين في إسرائيل.
في المؤتمر الصحفي الأخير بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، كان الملك واضحا في طرح المنطق كما يجب أن يكون، فشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية وحذر الملك من توسع العدوان، وهو تحذير في سياقه ومكانه أمام تهديدات متصاعدة لعملية إبادة خطيرة في رفح.
الرئيس بايدن، طرح المنطق المستحيل حين تحدث عن حق إسرائيل في حربها بشرط ضمان أمن وحياة مليون فلسطيني!
المنطق الطبيعي يقول ألا ضمان لحياة أحد دون وقف العملية. كيف يمكن ضمان حياة مليون مواطن محشورين في بقعة جغرافية ضيقة بلا أي مقومات أساسا للعيش والحياة، وتحت وطأة تجويع ممنهج وحصار محكم وخانق؟
التحرك الدبلوماسي يجب أن يكون على نسق واحد وموحّد في تحقيق هدف وقف إطلاق النار الفوري المتزامن مع إدخال المساعدات. وأي تحركات سياسية قبل ذلك تشبه وضع العربة أمام الحصان.
أوروبا فيها انقسام واضح في المواقف، وتباينات لم تعد مخفية واستدارات كاملة "مثل حالة فرنسا" وهو ما يمكن التعويل عليه "سياسيا" في أي ضغوط دبلوماسية.
الحديث عن "اليوم التالي" ضرورة نظرية حاليا، لكنها ليست أولوية بقدر التحرك الفوري من أجل وقف إطلاق النار الفوري، فالدم المسال صار أكثر من قدرة العالم على الاحتمال، ولا أتحدث هنا عن الجانب الوجداني في مشاهد الدم والموت البشعين، بل من ناحية تصاعد حدة العنف الذي يحمل عدوى الانتشار لا الإقليمي وحسب بل في كل مكان.
يكثر الحديث حاليا عن سيناريوهات "تسوية" فلسطينية داخلية تتعلق بتغيير السلطة ورموزها وتنازل رئيسها عن موقعه "مع فكرة الاحتفاظ برمزيته بدون صلاحيات" والبحث عن قيادة فلسطينية جديدة قادرة على التشابك مع الشأن الداخلي الفلسطيني، وهناك أنباء تتسرب عن موافقات من حماس لهذه الطروحات.
وعلى فرض أن السيناريو اكتملت موافقاته وتجاوز "عدم الممانعة" الفلسطينية والعربية، فهل يمكن تحقيقه على الأرض بدون وقف إطلاق نار فوري وشامل.
حسب التقارير فإن غزة بكاملها لم تعد مكانا صالحا للعيش الإنساني، والدمار فيها تجاوز المعقول، مما يعني أن ما تبقى لقصفه وتدميره هم هؤلاء "المليون ونصف" وأكثر ربما لتوقف إسرائيل حربها المستمرة.
بالنسبة لحكومة اليمين.
لكي نفكر في ذلك "اليوم التالي" على الجميع تحمل مسؤولية وقف الموت في اليوم الحالي وفورا.

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