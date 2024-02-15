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حمزة الدردور

2/15/2024 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لم يتطرق الإعلام الأردني بالتفصيل، لما حدث بين المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، ولاعب المنتخب حمزة الدردور وتداعياته، خلال مباراة الأردن والعراق بكأس آسيا الأخيرة، وذلك حفاظا على استقرار المنتخب خلال مسيرته في البطولة، وهذه تحسب للإعلام الوطني المهني وحرصه على المصلحة العامة، حتى لو كان ذلك على حساب سبق صحفي.
وبالعودة إلى ما جرى، فإن المنطق بالتأكيد ينتقد تصرف الدردور، ويبدي ملاحظات على ردة فعل المدرب، ولكن الأهم في ذلك أن هذه التصرفات بالتأكيد لا تعكس طبيعة الطرفين اللذين تأثرا بالأجواء المحيطة والصاخبة، وتقلبات المباراة، ما دفعهما لهذا التصرف الذي لا يعكس شخصيتهما، وهو الأمر الذي دفعني للكتابة في الموضوع، أملا في انفراج قريب أو تصويب لما جرى، خاصة وأن الدردور يعد ثروة رياضية أردنية، كما يعد عموتة العقل المفكر لإنجاز النشامى.
عندما يخطئ أي شخص، فعلى المقابل ألا يحكم عليه من ذلك التصرف، بل يجب عليه العودة لسيرته الذاتية وطبيعته، فأحيانا يخرج الإنسان عن طوره ويرتكب فعلا لا يمت لشخصيته بصلة، وهو ما حدث بين الدردور ومدربه.
أنا شخصيا، أفسر ما جرى بتعبير خاطئ من حمزة عن غيرته على المنتخب وانفعاله من الأحداث المرافقة للمباراة وحرصه على تحقيق الفوز، وبالتالي التعبير عن ذلك بطريقة خاطئة لم يكن يقصد منها الإساءة للمدرب، بل كان يريد، بحكم شخصيته القيادية، أن يبدي رأيه فيما يجري، فكانت النتيجة ردة فعل قوية من المدرب، ومن ثم قرار استبعاد اللاعب من المعسكر.
الدردور قابل أيضا قرار استبعاده بشخصيته القيادية ووطنيته وانتمائه للمنتخب والأردن، فلم يخرج بتصريحات مسيئة، ولم يوجه نقدا للمدرب أو المنتخب، بل كان رزينا وحكيما في تصريحاته، واعتبر نفسه جزءا من المنتخب، وهذا لا تفعله إلا شخصية محبة لوطنها بعيدا عن مصالح شخصية.
اتحاد الكرة وعموتة، أيضا، يعرفان حمزة جيدا، ويدركان أن هذا التصرف الخاطئ لا يمثل الدردور، وإنما كان ردة فعل خاطئة لغاية نبيلة.
عندما تريد أن تعاقب شخصا فانظر إلى تاريخه، فربما تضحياته على مدار سنوات طويلة، تشفع له في خطأ ارتكبه في لحظة انفعال، وهو ما يتوقعه البعض من اتحاد الكرة وعموتة، من خلال عودة الأمور إلى مجاريها، وإشراك الدردور في الانتصار والإنجاز الذي حققه المنتخب في آسيا، حتى لو لم يكن اللاعب خيارا للمدرب في المرحلة المقبلة، فلاعب بحجم حمزة يستحق أن ننظر لتاريخه الكبير، قبل أن نعاقبه على خطأ لم يكن مقصودا لذاته.
أعتقد أن إنجاز المنتخب في كأس آسيا، يعد بيئة خصبة لتصويب الكثير من التفاصيل والأمور.

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