عنكبوتية المخدرات (2-2)!

في الجزء الأول من مقال ((عنكبوتية)) المُخدرات، تم تسليط الضوء على عدة محاور، تتعلق بضرورة الاعتراف بوجود ((المُشكلة))، والتوعية، ومراكز العلاج من الإدمان وما تُقدمه من برامج علاجية، والرعاية اللاحقة، والانتكاسة (الرجوع إلى الإدمان بعد العلاج).



سأحاول في الجزء الثاني، التطرق إلى خطوط التشبيك والمحاور الرئيسة التي تتعلق بخطر المُخدرات، والتركيز على معلومات في غاية الأهمية والخطورة في الوقت نفسه، فـ))خطورتها)) تكمن بأنها قد تؤول على غير ما هو المقصود منها، أو تُحرف عن هدفها الذي وجدت من أجله، أو حقيقتها العلمية والطبية.



من أولى المعلومات التي تُعد خطرة، ولا يعرفها الكثير من أبناء الوطن، وفي حال كان البعض يمتلك معلومات حولها، فإنهم لا يُعيرونها أي انتباه، ويمرون عليها مرور الكرام، تلك التي تتعلق بمادة الحشيش نفسها، أو ما يُطلق عليها ((الماريجوانا))، والتي تُعد البداية لكُل مُدمن.. وهذه قاعدة بلا استثناء، فالدراسات تؤكد أن كُل مُدمني المُخدرات، كانت بداياتهم مع هذه المادة.



الحشيش أو ((الماريجوانا))، هي مادة مُهيجة وإذا زادت على الحد، أو دخلت بها مواد كيميائية، تُصبح ماد مُهلوسة.. وللأسف فإن الكثيرين يعتبرونها أخف ضررًا من الدخان والأرجيلة. وهُنا تبدأ المُصيبة، فعندما يصل الشخص إلى قناعة بأنها أخف ضررًا من الدخان، قد يلجأ إليها، للوصول إلى ما يُسمى بـ))النشوة)).



المعلومة الثانية الخطرة، تتعلق بحجم المُخدرات، بأنواعها المُختلفة، التي يتم ضبطها، وتلك التي ((تنفد))، فعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية المعنية، تقوم بواجبها على أكمل وجه، إذ تضبط 63 قضية يوميًا، إلا أن أرقامها تبقى مجهولة نوعًا ما، خصوصًا إذا ما علمنا بأن أكثر الدول تقدمًا وتمتلك أحدث أجهزة ((المُكافحة)) عالميًا، لا تُسيطر إلا على 15 بالمائة من المُخدرات الداخلة إلى البلاد، وهذا ما أكده مُدير مركز سواعد التغيير، الخبير عبدالله حناتلة، بناء على أرقام مراكز الدراسات والأبحاث.



المعلومة الثالثة، ذات شقين؛ الأول أن نسبة الشفاء من الإدمان على مادة الهيروين، على سبيل المثال، لا تتعدى 2 بالمائة في أفضل الحالات، وللقارئ أن يتخيل حجم الأضرار التي ستلحق بالفرد المُتعاطي، وكم هي خسارة البلد، أكانت مادية أم معنوية، جراء ذلك.. فالمواد المُخدرة إما أن تعمل على تدمير خلايا الدماغ والأعصاب، بعضها لا يعود أبدًا، على عكس الخلايا الأُخرى في الجسم، حيث يستطيع بناءها من جديد كالجلد، وإما أن تُدمر الجهاز التنفسي.



أما الشق الثاني، وهو الأكثر ((رُعبًا))، فيتمثل بما يُسمى بالجرعة الزائدة، فعندما يتعاطى الشخص، مثلًا، غرامًا واحدًا من الهيروين، ثم يُقلع عن ذلك بهدف العلاج أو القبض عليه، ويعود ويتناول الكمية نفسها، فذلك يُعد جرعة زائدة، وتؤدي به إلى الوفاة، وهذا ما يؤكده خُبراء ودراسات.. كُلي أمل ألا أُتهم بأني أُروج لتلك المواد، فهذه المعلومة علمية.



تلك الفئة، ينطبق على أصحابها، مُصطلح ((الحُفرة))، والتي تشتمل على ثلاث مراحل، أولاها أن الشخص يبدأ بالتجريب، والثانية يبدأ بالاستعراض (العرض)، والثالثة يُصبح الشخص مُنتظمًا على ممارسة ذلك.



المعلومة الرابعة، تشتمل على سلبية وإيجابية، أما السلبية فتتمثل بأن 85 بالمائة من مُستخدمي المُخدرات، لا يعرفون أخطارها وأضرارها، ولا يعرفون أنها مواد مُخدرة، بينما الإيجابية هي أن 50 بالمائة من هؤلاء يقلعون عنها، عندما يعلمون بأنها مواد مُخدرة.. للمُتابع أن يتخيل كم هو حجم التقصير التوعوي بشأن ذلك.



المعلومة الخامسة، تتعلق بمجموعة عوامل لاستخدام المُخدرات، بدءًا بالشخص نفسه (الفرد)، فالأُسرة التي تُمثل الإطار الاجتماعي، ثم المُجتمع (الإطار المُجتمعي)، مرورًا بمؤسسات الدولة المعنية (الإطار المؤسساتي)، انتهاء بالقوانين والسياسات والأنظمة، المعمول بها.



كُل ذلك يتطلب وجود استراتيجيات، تعمل على الحد من عرض المواد المُخدرة، أو بمعنى أدق منعها، قدر المُستطاع، وكذلك الحد من الطلب، وهي مسؤولية نصيب الأسد منها يقع على عاتق الحُكومة، وإن كان الجميع، أكانوا أفرادًا أم أُسرة أم مُجتمعًا أم مؤسسات مُجتمع مدني، مُطالبًا بذلك أيضًا.



فالأهم هو بناء الفرد، ومن ثم الأُسرة، فالمُجتمع، وكذلك مؤسسات الدولة كافة.. وذلك يكون مُرتبطًا، بشكل وثيق، مع وجود قوانين رادعة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.. بمعنى أن يتم مُعالجتها ضمن منظومة مُتكاملة.

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