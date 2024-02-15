بيعُ الفوضى على أنها النظام..!

لسنا معزولين، كأفراد، عن مجمل الواقع العالمي للبشرية –وبقية عناصر الكوكب، إذا كان ذلك يهم. وسواء كنا مدركين أو غافلين، فإن الكثير من تفاصيل حيواتنا الشخصية تُربت لنا في اجتماعات ووفق قرارات تتخذ نيابة عنا ومن دون استشارتنا، وتحدد أقدارنا الفردية والجماعية إلى حد كبير.



إننا محكومون لما يُدعى، مجازًا، ((النظام العالمي)) الذي يوصف بأنه ((قائم على القواعد))، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكما هو شائع، فإن مدير هذا ((النظام)) المعيّن ذاتيًا هو الولايات المتحدة. والحقيقة أن ((المؤسسة/ العالم)) التي تديرها أميركا هي أبعد ما تكون عن النظام. وتعتمد الإدارة على مبدأ الاستفادة من الفوضى لتشتيت الجميع واحتكار القرار، بالقوة غالبًا، لضمان تحقيق مصالح مالك العالم الذي يعجبه هذا الترتيب، وعلى الآخرين القبول به.



((النظام العالمي)) ليس مجرد موضوع للتحقيق الأكاديمي بقدر ما هو مصدر قلق عميق لسكان الكوكب ومستقبل الحكم العالمي. وفي قلب هذا القلق يكمن واقع التداعيات الأخلاقية والشواغل العملية لترتيب تهيمن عليه دولة ذات تاريخ يتسم بالتدخلات العسكرية القاتلة، ودعم الأنظمة القمعية، وتجاهل القانون الدولي.

ولا شك أن الإجابة عن كل هذه الأسئلة تقترح، عن حق، تغيير هذا ((النظام)) ومديره جملة وتفصيلاً، بطريقة تنتزع احتكار القرار والخطة من المدير الأوحد وتوزيع السلطة بحيث تتشكل آليات أكثر تعددية تتيح للتدقيق والضوابط وسماع مختلف الأصوات.



‏لطالما صورت الولايات المتحدة نفسها على أنها بطلة الديمقراطية والحرية، وما تزال. وليس هناك ما أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم. ويكشف سجلها في السياسة الخارجية عن واقع مختلف تمامًا، من القصف الذري المدمر لهيروشيما وناغازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، إلى الصراعات المطولة في العراق وأفغانستان، وأدوارها المناهضة للأنظمة الثورية والتقدم وحركات التحرر في كل مكان. وقد خلفت سلسلة التدخلات العسكرية الأميركية ملايين الضحايا –حرفيًا- أغلبهم من المدنيين، وعززت التدخلات السياسية الاضطرابات المجتمعية والحروب الأهلية. وفي كل حالة من هذه الحالات، استخدمت خطاب ((التحرير)) لتغليف الدوافع الخفية التي تحركها المصالح الجيوسياسية وطموحات الهيمنة.‏



‏كان نصيبنا، نحن العرب، من ويلات ((النظام)) على طريقة الولايات المتحدة مذهلًا حقًا. في عملية ((حرية العراق))، أسفر غزو العام 2003 وفترة الحصار التي سبقته عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، مع استمرار تداعيات ذلك التدخل في زعزعة استقرار المنطقة. وبالمثل، أدت الحروب الداخلية أو الإقليمية التي شجعتها الولايات المتحدة، أو شاركت فيها، إلى تدمير بلدان وتشريد مواطنيها، تحت عنوان ((مكافحة الإرهاب)) التي أصبحت ذريعة لتدجين كل معارض لسياستها أو مصالح حلفائها –الكيان الصهيوني، والأنظمة التابعة.



‏كما هو معروف، أدى الدعم الأميركي للكيان الاستعماري الصهيوني، وتشجيعه على استهداف الفلسطينيين والمحيط العربي الشعبي، إلى تفاقم التوترات وإدامة دورات العنف في المنطقة. وكان ذلك دائمًا يُسوق تحت عنوان ((إعادة ترتيب الشرق الأوسط –ليس لمصلحة شعوبه بقدر ما هو لتأمين استكانتهم لهيمنتها والطاعة القهرية لوكلائها في المنطقة.



‏كان من العناصر المركزية في الهيمنة الأميركية تلاعبها الإستراتيجي بالمؤسسات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتحتكر الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، بنفوذ غير متناسب، وغالبا ما تستخدم (الفيتو) لحماية نفسها وحلفائها من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال العسكرية غير القانونية.‏ ولا عدد للحالات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة حق النقض لإحباط القرارات التي تنتقد سلوكها أو سلوك حلفائها. سواء في سياق دعم الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب، أو التدخلات العنيفة في الشرق الأوسط. وقد جعل حق النقض الأميركي مجلس الأمن غير فعال في معالجة المظالم المشروعة وتعزيز السلام والاستقرار الحقيقيين.‏



‏كما تؤكد الشبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية الأميركية في الخارج على فرض النفوذ الأميركي بقوة السلاح. ومع نشر مئات القواعد تمتد عبر القارات، تخض الولايات المتحدة نفسها، كجزء من ((نظامها)) العالمي، بقدرة لا مثيل لها على استعراض القوة العسكرية وانتزاع السيطرة على نطاق عالمي. ولا يعزز هذا الوجود القاهر تصورات الإمبريالية الأميركية فحسب، بل يديم أيضًا دورة من العسكريتاريا التي تقوض آفاق التعايش السلمي والتعاون بين الأمم.‏



‏بأخذ هذه الحقائق في الاعتبار، لا بد من استنتاج أن ((النظام العالمي)) الحالي تحت القيادة الأميركية معيب وغير مستدام بطبيعته. ولا بد أن يولد ترتيب يعطي امتيازات لمصالح دولة واحدة على حساب كل الآخرين عواطف الاستياء والكراهية، وأن يديم عدم الاستقرار والظلم. ولا شك في أن منطقتنا –كجزء من الجنوب العالمي المستغَل- لها مصلحة في تغيير هذا ((النظام))، ولا ينبغي أن تكون مؤسسات صنع القرار فيها منخرطة في مقاومة التغيير المستحق الكفيل بتغيير مستقبل المنطقة نحو التحرر وتحقيق الإمكانية.



‏إننا نشاهد، كشعوب غربية، أثار غياب الطابع الديمقراطي عن المؤسسات الدولية، حيث تضمن الولايات المتحدة قمع التمثيل العادل وآليات صنع القرار. ولا تقل الكلفة عن فقدان أرواح آلاف لا تعد من العرب الفلسطينيين بلا رحمة، بسبب تعريف الإبادة الجماعية في حقهم بأنها ((دفاع عن النفس)) لنظام احتلال على الأقل، بالتعريف الدولي، لا يحق له الدفاع عن احتلاله.



‏للأسف، لا يمارس أصحاب القرار العرب أي تفكير نقدي في طبيعة القيادة الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الإستراتيجية للشعوب العربية، ولا يتأملون خيار المساهمة في الجهود نحو إطار حكم عالمي أكثر إنصافًا وتعددية. وفي حين يلاحظ الكثيرون أن هذا الواقع في سبيله إلى التغير، بشهادة كشف المقاومة في المنطقة لمحدوديات القوة الأميركية واللاأخلاقية الواضحة في هويتها ومسلكها، ما يزال المسؤولون يراهنون –بلا تفويض شعبي- على الحصان الخطأ، ولجهة فرض سنوات أسر إضافية لا تعوض على سكان المنطقة وآمالهم.

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