Thursday, 15 February 2024 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرب اربد تفرض رسوما على محال مهددة بالإغلاق

2/15/2024 4:26:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي فرضت بلدية غرب اربد 10 دنانير كرسوم سنوية على رخص المهن للمحال الواقعة في شوارع رئيسية تنظيمها غير تجاري تدفع بداية كل سنة، ومبلغ 5 دنانير للمحال بالشوارع الفرعية تفاديا لإغلاقها.
وبرر رئيس البلدية جمال البطاينة هذا الإجراء مراعاة لمصالح المواطنين بعدم إغلاق هذه المحال بعد أن أصبح إصدار رخص المهن إلكترونيا وهذه المحال لا تنطبق عليها لعدم شروط التنظيم.
وأوضح البطاينة أن البلدية قررت الذهاب الى الاستثناءات وفرض بدل تعويض أو رسوم إضافية من اجل إبقاء هذه المحال مفتوحة ومنحها رخص لمدة 10 سنوات، وفقاً للمادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى للاستخدام المخالف الواردة في المادة 32 من القانون ذاته على أن لا تتجاوز هذه المدة عن 10 سنوات لإعطاء الفرصة لأصحاب المحال لتصويب أوضاعهم أو لحين تعديل أحكام التنظيم لتلك المناطق.
وأشار البطاينة إلى أن البلدية وحفاظاً على مصالح أصحاب المحال التجارية وغيرها وحرصاً على ديمومة عمل هذه المحال وعدم إغلاقها وتحديداً تلك القائمة على شوارع / ومناطق تنظيمها ليس تجاري ( حيث لا يسمح القانون بإقامة ابنية تجارية بمناطق تنظيمها زراعي أو سكني قامت بفرض تلك الرسوم الرمزية أسوة بالبلديات الأخرى.
وفيما يتعلق برخص المهن، أكد البطاينة أن النظام الجديد ( نظام إصدار رخص المهن إلكترونيا ) والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية لا يقبل أي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة قانونياً ولا تستطيع البلدية إجراء أي تعديل على النظام الإلكتروني القائم.
ودعا البطاينة خلال لقائه بموظفي قسم رخص المهن الى تقديم أفضل وأعلى وأسرع الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمة بشكل سلس وآمن، ومساعدتهم للحصول على الخدمة بتقديم طلباتهم وتحديداً ما يتعلق برخص المهن الإلكترونية، وتفعيل هوياتهم عبر تطبيق (سند ) وتذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها توفير الوقت والجهد.
كما دعا البطاينة المواطنين والشركات إلى الاستفادة من تلك الخدمات وتصويب أوضاعها، حيث لا يقبل النظام إصدار رخصة مهن لأي شركة أو مؤسسة إلا بعد إبراز انتساب أو تجديد للغرف التجارية وذلك بناءً على تعميم وزارة الإدارة المحليّة المستند على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وفيما يتصل بضرورة مراجعة الراغب بالحصول على رخصة المهن للغرف التجارية او الصناعية، أكد البطاينة أن المجلس البلدي قرر أن لا يطلب من الأفراد مراجعة الغرف الصناعية والتجارية إلا إذا كان المتجر أو المحل مسجل باسم مؤسسة أو شركة فإنه لا بد من الحصول على شهادة من الغرف التجارية والصناعية. أما اذا كان مسجل باسم شخص فقد تمت الإجراءات بمخاطبة الوزارة لإعفاء تلك الفئة من مراجعة الغرف التجارية
وأهاب البطاينة بالأخوة المواطنين عدم تناقل الأخبار المغلوطة والتي من شأنها تشويه صورة البلدية لأن البلدية حريصة كل الحرص على تسهيل الإجراءات وتخفيفها وتصويبها ومراعاة حال المواطن الاقتصادية ولكنها جادة في تطبيق أحكام القانون مبتعدة عن كل ما قد يُسبب الأذى للمواطن.
أكد البطاينة أن إصدار الرخصة إلكترونيا لأول مرة ( هذا العام ) فيه نوع من الصعوبة ويحتاج لإجراءات يمكن أن تتأخر فيها إصدار الرخصة وخصوصا وان معظم الرخص السابقة كانت غير دقيقة أو غير صحيحة.

MENAFN15022024000072011014ID1107855571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث