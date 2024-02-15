بنون في ذمة الله - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله علي سراج بنون بعد معاناة طويلة مع المرض. والفقيد عم الزميل الصحفي والكاتب الاقتصادي جمال بنون. وقد أمضى الفقيد 4 عقود في التدريس متنقلا في عدة مدن ودولة عربية مبتعثا للتدريس.
وسيتم دفن الجثمان اليوم الخميس بعد صلاة العصر في مقابر الشهداء في الشرائع بمكة.
نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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