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بنون في ذمة الله - جريدة الوطن السعودية

2/15/2024 4:25:12 AM
(MENAFN- Al Watan) انتقل إلى رحمة الله علي سراج بنون بعد معاناة طويلة مع المرض. والفقيد عم الزميل الصحفي والكاتب الاقتصادي جمال بنون. وقد أمضى الفقيد 4 عقود في التدريس متنقلا في عدة مدن ودولة عربية مبتعثا للتدريس.
وسيتم دفن الجثمان اليوم الخميس بعد صلاة العصر في مقابر الشهداء في الشرائع بمكة.
نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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