مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة في دبي: شهادة على الثقة العالمية بالرؤية التنموية لدى غينيا

MENAFN - AETOSWire) تتأهب جمهورية غينيا لتحقيق قفزة نوعية نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة من خلال عقد مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة، المقرر على مدار يومي 15 و16 فبراير الجاري، في فندق ريتز كارلتون دبي. ويلقى هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا، استجابة واسعة من جانب المجتمع الدولي، بما يعكس الثقة العالمية في إمكانات غينيا ورؤيتها التنموية الاستراتيجية.

وأعربت معالي روز بولا ريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة جمهورية غينيا، عن حماسها بشأن الاهتمام العالمي غير المسبوق بأجندة غينيا للتنمية. وقالت: "إن المشاركة الحماسية من جانب الصناديق السيادية ومصارف التنمية والمؤسسات المالية والحكومات حول العالم يؤكد الإيمان المشترك بإمكانيات النمو لبلادنا والدور الحيوي للتعاون الدولي في تحقيق أهدافنا".

وسوف يحضر الحدث برنارد جومو رئيس وزراء جمهورية غينيا، بما يُسلط الضوء على الأهمية الوطنية لهذا التجمّع. وإلى جانب حضور وفد كبير، بما في ذلك ما لا يقل عن 7 وزراء ومسؤولين حكوميين كبار، تُظهر غينيا التزامها الموحّد بدفع عجلة استراتيجيتها التنموية في إطار برنامج المرجعية الانتقالية 2022 – 2025، الذي يتسق مع رؤية غينيا 2040 وأهداف التنمية العالمية.

وأضافت معالي روز بولا قائلة: "إن هذا الحدث المميز ليس مجرّد منتدى للنقاش فحسب، بل هو منصة للعمل والشراكة والرؤية المشتركة. وتُعد الاستجابة الساحقة من جانب المجتمع الدولي شهادة قوية على الإرادة الجماعية لدعم غينيا في رحلتها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وشددت معاليها على أهمية الشراكات الجديدة والدعم المتواصل للحلفاء التقليديين في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية الحضرية، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى مياه الشرب النظيفة.

وختمت معاليها قائلة: "إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود هذه المبادرة، من أجل إبراز الأولويات التنموية والخيارات الاستراتيجية لغينيا أمام العالم. نحن في لحظة حاسمة في تاريخ أمتنا من المتوقع أن تؤدي إلى تحويل حماس ودعم المجتمع الدولي إلى مشاريع فعلية وشراكات طويلة الأمد من شأنها دفع غينيا نحو تحقيق رؤيتها للعام 2040".

وتدعو حكومة غينيا الشركاء الإعلاميين وأصحاب المصلحة للانضمام إلى هذا الحدث الهام، الذي سيمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في غينيا ويشكل سابقة للتعاون الدولي والشراكة في التنمية.

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