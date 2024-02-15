شركة Kinaxis ترحب بشركة Predicthq شريكًا جديدًا مطورًا للحلول

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ترحب شركة Kinaxis ® (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة في مجال توفير حلول إدارة سلاسل التوريد، بأحدث شريك لها في تطوير الحلول (SolEx) PredictHQ ، شركة استخبارات الطلب التنبؤية، في النظام البيئي لشركاء Kinaxis. وفي إطار هذه الشراكة التكاملية الجديدة، سيتمكن عملاء Kinaxis من الاستفادة من أكبر وأذكي كم من بيانات الأحداث، بغية المساعدة في تحسين مستوى التنبؤ بالطلبات ورؤية الأحداث والتسعير الديناميكي وإدارة المخزون وتحسين عمليات التسليم والمزيد. كما تتيح منصة PredictHQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً عن طريق التنبؤ بالطلبات المستقبلية من الأحداث المحلية.
صرح Campbell Brown ، المدير التنفيذي في PredictHQ ، قائلاً : "الآن وأكثر من أي وقت مضى، يلعب تتبع التغيرات المفاجئة وتحديدها دورًا محوريًا بالنسبة للشركات التي تسعى إلى التميز وتلبية توقعات العملاء العالية". "يحدونا بالغ الحماس إزاء شغلنا دور الشريك المؤثر في تطوير الحلول لشركة Kinaxis، ونتطلع إلى أن نتمكن من جعل عملية التنبؤ والاستجابة لطلبات العملاء المتغيرة الناتجة من الأحداث أمرًا سهلاً وموثوقًا به وقابلاً للتطوير."
توفر شركة Kinaxis للعملاء حل تكامل واحدًا يتيح إنشاء ومعالجة وتنفيذ أطر تكامل البيانات. وبالنسبة إلى PredictHQ، فهي تقوم على تتبع 19 فئة من الأحداث عبر أربعة أنواع من الأحداث، من ضمنها الرياضات والمهرجانات والسياسات والأعياد العامة والطقس القاسي وحالات التأخر في المطارات والمزيد، مما يساعد العملاء في التخطيط بشكل أفضل والاستجابة على نحو أسرع في حال الاضطراب.
صرح Conrad Mandala ، نائب الرئيس الأول للمؤسسة الشريكة العالمية في Kinaxis ، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه توفر العديد من مصادر البيانات ذات القيمة العالية والآمنة لعملائنا، وتُسعدنا مواصلة تزويد العلامات التجارية العالمية التي نتعاون معها بأحدث التقنيات المتطورة في مجال البيانات الذكية، لذا عمدنا إلى الترحيب بشركة PredictHQ في برنامج شركائنا."
يعد برنامج Kinaxis PartnerLink، الذي يتضمن جهات تكامل الأنظمة وشركاء السحابة وشركاء تطوير الحلول (SolEx) وجهات إعادة بيع القيمة المضافة، نظامًا بيئيًا قويًا للمؤسسات التي تعتنق فكرة الإيمان بقوة تنسيق سلاسل التوريد الشاملة كوسيلة لتسريع التحول الإستراتيجي وتحسين سلاسل التوريد العالمية.
للتعرف على المزيد عن Kinaxis وشركائها، الرجاء زيارة kinaxis/partners.
نبذة عن Kinaxis
تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام مرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
نبذة عن PredictHQ
تعد PredictHQ شركة رائدة متخصصة في مجال استخبارات الطلب التنبؤية، والتي ينصب تركيزها على تعزيز عملية التخطيط للطلبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحييد النقاط الغامضة في الأعمال الناجمة عن تقلبات الطلبات المرتبطة بالأحداث الخارجية. إضافةً إلى ذلك، تعمل PredictHQ على تمكين الشركات من التميز على صعيد القدرة على التنبؤ حتى تتمكن من تحسين قدرة المخزون والتوظيف والتسعير والتسويق بغية الاستفادة من الأحداث المحلية في الوقت الفعلي. هذا، ويعمل مزيج PredictHQ الفريد من بيانات الأحداث المعتمدة على الدرجة المتوقعة ونماذج الذكاء الاصطناعي المتفوقة والبنية التحتية المرنة على تعزيز قرارات الأعمال الأكثر ذكاءً عن طريق تجاوز الأحداث المحلية الجارية بغية مساعدة قادة الأعمال في التنبؤ بالأمور الغامضة: السبب وراء أهمية كل حدث بالنسبة لهم. تعرف على المزيد على predicthq .
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