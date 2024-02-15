شركة Kinaxis ترحب بشركة Predicthq شريكًا جديدًا مطورًا للحلول

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ترحب شركة Kinaxis ® (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة في مجال توفير حلول إدارة سلاسل التوريد، بأحدث شريك لها في تطوير الحلول (SolEx) PredictHQ ، شركة استخبارات الطلب التنبؤية، في النظام البيئي لشركاء Kinaxis. وفي إطار هذه الشراكة التكاملية الجديدة، سيتمكن عملاء Kinaxis من الاستفادة من أكبر وأذكي كم من بيانات الأحداث، بغية المساعدة في تحسين مستوى التنبؤ بالطلبات ورؤية الأحداث والتسعير الديناميكي وإدارة المخزون وتحسين عمليات التسليم والمزيد. كما تتيح منصة PredictHQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً عن طريق التنبؤ بالطلبات المستقبلية من الأحداث المحلية.

صرح Campbell Brown ، المدير التنفيذي في PredictHQ ، قائلاً : "الآن وأكثر من أي وقت مضى، يلعب تتبع التغيرات المفاجئة وتحديدها دورًا محوريًا بالنسبة للشركات التي تسعى إلى التميز وتلبية توقعات العملاء العالية". "يحدونا بالغ الحماس إزاء شغلنا دور الشريك المؤثر في تطوير الحلول لشركة Kinaxis، ونتطلع إلى أن نتمكن من جعل عملية التنبؤ والاستجابة لطلبات العملاء المتغيرة الناتجة من الأحداث أمرًا سهلاً وموثوقًا به وقابلاً للتطوير."

توفر شركة Kinaxis للعملاء حل تكامل واحدًا يتيح إنشاء ومعالجة وتنفيذ أطر تكامل البيانات. وبالنسبة إلى PredictHQ، فهي تقوم على تتبع 19 فئة من الأحداث عبر أربعة أنواع من الأحداث، من ضمنها الرياضات والمهرجانات والسياسات والأعياد العامة والطقس القاسي وحالات التأخر في المطارات والمزيد، مما يساعد العملاء في التخطيط بشكل أفضل والاستجابة على نحو أسرع في حال الاضطراب.

صرح Conrad Mandala ، نائب الرئيس الأول للمؤسسة الشريكة العالمية في Kinaxis ، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر تجاه توفر العديد من مصادر البيانات ذات القيمة العالية والآمنة لعملائنا، وتُسعدنا مواصلة تزويد العلامات التجارية العالمية التي نتعاون معها بأحدث التقنيات المتطورة في مجال البيانات الذكية، لذا عمدنا إلى الترحيب بشركة PredictHQ في برنامج شركائنا."

يعد برنامج Kinaxis PartnerLink، الذي يتضمن جهات تكامل الأنظمة وشركاء السحابة وشركاء تطوير الحلول (SolEx) وجهات إعادة بيع القيمة المضافة، نظامًا بيئيًا قويًا للمؤسسات التي تعتنق فكرة الإيمان بقوة تنسيق سلاسل التوريد الشاملة كوسيلة لتسريع التحول الإستراتيجي وتحسين سلاسل التوريد العالمية.

للتعرف على المزيد عن Kinaxis وشركائها، الرجاء زيارة kinaxis/partners.

نبذة عن Kinaxis

تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام مرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

نبذة عن PredictHQ

تعد PredictHQ شركة رائدة متخصصة في مجال استخبارات الطلب التنبؤية، والتي ينصب تركيزها على تعزيز عملية التخطيط للطلبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحييد النقاط الغامضة في الأعمال الناجمة عن تقلبات الطلبات المرتبطة بالأحداث الخارجية. إضافةً إلى ذلك، تعمل PredictHQ على تمكين الشركات من التميز على صعيد القدرة على التنبؤ حتى تتمكن من تحسين قدرة المخزون والتوظيف والتسعير والتسويق بغية الاستفادة من الأحداث المحلية في الوقت الفعلي. هذا، ويعمل مزيج PredictHQ الفريد من بيانات الأحداث المعتمدة على الدرجة المتوقعة ونماذج الذكاء الاصطناعي المتفوقة والبنية التحتية المرنة على تعزيز قرارات الأعمال الأكثر ذكاءً عن طريق تجاوز الأحداث المحلية الجارية بغية مساعدة قادة الأعمال في التنبؤ بالأمور الغامضة: السبب وراء أهمية كل حدث بالنسبة لهم. تعرف على المزيد على predicthq .

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