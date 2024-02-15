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تغريم شركة Space X التابعة لإيلون ماسك بسبب موظف كاد أن يفقد ساقه

2/15/2024 4:21:16 AM
(MENAFN- Al Watan) غرمت السلطات في واشنطن شركة "SpaceX" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بمبلغ 3600 دولار بعد أن كاد أحد موظفيها يفقد ساقه بسبب حادث في العمل.
وقد أفادت وكالة "رويترز" بأن "سلطات السلامة والصحة الأمريكية فرضت غرامة قدرها 3600 دولار على شركة SpaceX التابعة لـ إيلون ماسك بعد حادث وقع في منشأتها بولاية واشنطن كاد يؤدي إلى بتر ساق أحد موظفيها".
كما وجدت هيئة التفتيش التابعة لوزارة العمل والصناعات في واشنطن بعد شكاوى من الموظفين أن مكان العمل يفتقر إلى برنامج السلامة، وشرح كاف لقواعد التشغيل ونظام تصحيح المخالفات.
وبينت الوكالة إلى أن أحد أطراف العامل "كاد أن يبتر" بعد أن سقطت عليها إحدى بكرات المواد الضخمة، وقالت شركة "SpaceX" إن هذا الحادث كان عرضيا، ولكن تبين بعد ذلك أن الشركة لم تطلب من عمالها ارتداء أحذية فولاذية (واقية)، على الرغم من أن الموظفين كانوا ينقلون بكرات وزنها يترواح بين 36 إلى 136 كيلوغراما.
وسبق أن حدد المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة أكثر من 30 انتهاكا لقوانين العمل من قبل شركة "SpaceX" بعد شكوى قدمها موظفون تم فصلهم لانتقادهم إيلون ماسك، ومن المقرر النظر في القضية في مارس المقبل، حسبما قالت شركة المحاماة التي تمثل "SpaceX".

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