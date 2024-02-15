ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 4.3% خلال يناير 2024

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 4.3% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%.
وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
فيما سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 10.4 % مقارنة بشهر يناير 2023م، وهذا الارتفاع يعود لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%.
وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة %12.0 .
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4 % وهذا الارتفاع يرجع لارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.4%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0%.
من ناحية أخرى سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة %1.6، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.8% .
وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.6%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.6% .
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3% نتيجة لانخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 5.5%.
لمزيد من التفاصيل من خلال الراب .
MENAFN15022024000089011017ID1107855556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.