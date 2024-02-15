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ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 4.3% خلال يناير 2024

2/15/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 4.3% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%.
وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
فيما سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 10.4 % مقارنة بشهر يناير 2023م، وهذا الارتفاع يعود لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%.
وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة %12.0 .
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4 % وهذا الارتفاع يرجع لارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.4%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0%.
من ناحية أخرى سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة %1.6، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.8% .
وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.6%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.6% .
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3% نتيجة لانخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 5.5%.
لمزيد من التفاصيل من خلال الراب .

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