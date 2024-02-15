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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لأوكرانيا

2/15/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al Watan) غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تحمل على متنها 72 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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