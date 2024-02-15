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التضخم في السعودية يبلغ 1.6% في يناير 2024

2/15/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6% خلال شهر يناير 2024م، وذلك مقارنة بشهر يناير 2023م، وهو أعلى من الشهر السابق( ديسمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل (1.5% ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 % في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% ، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر يناير 2024، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير 2024.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%،متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4 %متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.2 متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%.
وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3 % كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7%.
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