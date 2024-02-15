التضخم في السعودية يبلغ 1.6% في يناير 2024

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6% خلال شهر يناير 2024م، وذلك مقارنة بشهر يناير 2023م، وهو أعلى من الشهر السابق( ديسمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل (1.5% ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 % في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% ، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في شهر يناير 2024، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير 2024.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%،متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 3.7%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4 %متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.2 متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%.
وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3 % كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7%.
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