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المساحة الجيولوجية : رصد هزة أرضية صباح اليوم دون تأثير على الأراضي السعودية

2/15/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية رصدت صباح اليوم الساعة ٦:٥٢:٢٩ هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي بلغ ٤,٤٠ درجة على مقياس ريختر وعمق ٣٢ كيلو متر.
وأوضح بأن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الافريقية، وقال بأن الحدود السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية.

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