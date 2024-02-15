المساحة الجيولوجية : رصد هزة أرضية صباح اليوم دون تأثير على الأراضي السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية رصدت صباح اليوم الساعة ٦:٥٢:٢٩ هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي بلغ ٤,٤٠ درجة على مقياس ريختر وعمق ٣٢ كيلو متر.
وأوضح بأن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الافريقية، وقال بأن الحدود السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية.
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