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استقرار أسعار الذهب

2/15/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al Watan) استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولارات للأوقية. وهبط البلاتين بنسبة 0.3 % ليصل إلى 886.46 دولارًا، كما انخفض البلاديوم 0.5 % ليبلغ 929.72 دولارًا، وتراجعت الفضة 0.1 % لتصل إلى 22.35 دولارًا للأوقية.

MENAFN15022024000089011017ID1107855551

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