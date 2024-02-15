استقرار أسعار الذهب

(MENAFN
- Al Watan) استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولارات للأوقية. وهبط البلاتين بنسبة 0.3 % ليصل إلى 886.46 دولارًا، كما انخفض البلاديوم 0.5 % ليبلغ 929.72 دولارًا، وتراجعت الفضة 0.1 % لتصل إلى 22.35 دولارًا للأوقية.
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