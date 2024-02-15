الرئيس المكسيكي: نصف الأسلحة المهربة من أمريكا لنا تأتي من تكساس

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن“الأسلحة المهربة التي تدخل المكسيك من الولايات المتحدة تأتي من تكساس”.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي يومي دوري، تساءل لوبيز أوبرادور عن سبب سماح حاكم ولاية تكساس جريج أبوت باستمرار هذا الوضع، رغم أنه أحد المؤيدين الرئيسيين لتشديد الرقابة على الحدود.

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ووفقا لما ذكره الرئيس المكسيكي، فإنه منذ بداية إدارته في ديسمبر 2018، تمت مصادرة ما يقرب من 50 ألف سلاح، 70% منها جاءت الولايات المتحدة، ونصفها من تكساس.

وفي ضوء ذلك، تساءل لوبيز أوبرادور أمام الصحفيين في القصر الوطني في مكسيكو سيتي“كيف يرد حاكم ولاية تكساس على هذا؟”.

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك دعت مرارا وتكرارا الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على تدفق الأسلحة النارية إلى المكسيك، الأمر الذي يؤجج العنف، خاصة بين المنظمات الإجرامية المتنافسة.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة المكسيكية من الولايات المتحدة وكندا المساعدة في مكافحة تهريب الأسلحة“ذات القوة العالية”.