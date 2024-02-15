الرئيس المكسيكي: نصف الأسلحة المهربة من أمريكا لنا تأتي من تكساس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن“الأسلحة المهربة التي تدخل المكسيك من الولايات المتحدة تأتي من تكساس”.
وخلال حديثه في مؤتمر صحفي يومي دوري، تساءل لوبيز أوبرادور عن سبب سماح حاكم ولاية تكساس جريج أبوت باستمرار هذا الوضع، رغم أنه أحد المؤيدين الرئيسيين لتشديد الرقابة على الحدود.
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ووفقا لما ذكره الرئيس المكسيكي، فإنه منذ بداية إدارته في ديسمبر 2018، تمت مصادرة ما يقرب من 50 ألف سلاح، 70% منها جاءت الولايات المتحدة، ونصفها من تكساس.
وفي ضوء ذلك، تساءل لوبيز أوبرادور أمام الصحفيين في القصر الوطني في مكسيكو سيتي“كيف يرد حاكم ولاية تكساس على هذا؟”.
وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك دعت مرارا وتكرارا الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على تدفق الأسلحة النارية إلى المكسيك، الأمر الذي يؤجج العنف، خاصة بين المنظمات الإجرامية المتنافسة.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة المكسيكية من الولايات المتحدة وكندا المساعدة في مكافحة تهريب الأسلحة“ذات القوة العالية”.
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