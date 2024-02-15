أرباح 2023 لصناعة بناء السفن في الصين تقفز 132%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت شركات بناء السفن في الصين زيادات كبيرة في الأرباح المجمعة والإيرادات خلال العام الماضي، مع تحسن قدرتها التنافسية العالمية.
وأظهرت بيانات من الجمعية الصينية لصناعة بناء السفن، أن أرباح شركات بناء السفن الكبرى ارتفعت بنسبة 131.7% على أساس سنوي إلى 25.9 مليار يوان (3.64 مليار دولار)، وبلغت إيرادات أعمالها الرئيسية 623.7 مليار يوان، بزيادة 20%.
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وفي عام 2023، قامت شركات بناء السفن الصينية بتسريع تحولها الرقمي وتكثيف مدخلاتها في الابتكار التكنولوجي.
وجاءت العديد من الشركات الصينية على قوائم العشرة الأوائل عالميا من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة والطلبات قيد التنفيذ، كما احتلت الشركة الوطنية الصينية لبناء السفن المرتبة الأولى عالميا في جميع المؤشرات الرئيسية لبناء السفن.
وفي هذا الشأن قال لي يان تشينغ، الأمين العام للجمعية، إن الشركات الصينية ستعزز مكانتها الرائدة وتحسن التنمية عالية الجودة والقدرة التنافسية.
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