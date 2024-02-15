أرباح 2023 لصناعة بناء السفن في الصين تقفز 132%

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت شركات بناء السفن في الصين زيادات كبيرة في الأرباح المجمعة والإيرادات خلال العام الماضي، مع تحسن قدرتها التنافسية العالمية.

وأظهرت بيانات من الجمعية الصينية لصناعة بناء السفن، أن أرباح شركات بناء السفن الكبرى ارتفعت بنسبة 131.7% على أساس سنوي إلى 25.9 مليار يوان (3.64 مليار دولار)، وبلغت إيرادات أعمالها الرئيسية 623.7 مليار يوان، بزيادة 20%.

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وفي عام 2023، قامت شركات بناء السفن الصينية بتسريع تحولها الرقمي وتكثيف مدخلاتها في الابتكار التكنولوجي.

وجاءت العديد من الشركات الصينية على قوائم العشرة الأوائل عالميا من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة والطلبات قيد التنفيذ، كما احتلت الشركة الوطنية الصينية لبناء السفن المرتبة الأولى عالميا في جميع المؤشرات الرئيسية لبناء السفن.

وفي هذا الشأن قال لي يان تشينغ، الأمين العام للجمعية، إن الشركات الصينية ستعزز مكانتها الرائدة وتحسن التنمية عالية الجودة والقدرة التنافسية.