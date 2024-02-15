غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بغرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا.
وذكرت أن فرق الإنقاذ تحاول العثور على أفراد طاقمها.
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ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.
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