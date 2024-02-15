غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بغرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا.

وذكرت أن فرق الإنقاذ تحاول العثور على أفراد طاقمها.

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ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.