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ركود الاقتصاد الياباني نهاية 2023 وينزلق إلى المركز الرابع عالمياً

2/15/2024 4:21:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عانى الاقتصاد الياباني ركوداً غير متوقعاً في الربع الأخير من عام 2023، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، لتفقد اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم لصالح ألمانيا.

وأظهرت بيانات أولية صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد تراجعه 3.3% في الربع الثالث، وخلافاً لتوقعات ارتفاعه 1.4% خلال نفس الفترة.

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وعلى الصعيد الفصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الرابع، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 0.3%.

وقال“ستيفن أنجريك” الخبير الاقتصادي لدى“موديز” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتين على التوالي، وتراجع الطلب المحلي ثلاث مرات متتالية هو نبأ سيء للغاية، حتى مع وجود احتمال لتغيير البيانات في القراءة النهائية بعض الشئ.

وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الياباني على مدار عام 2023 بأكمله، 5.7% إلى 591.48 تريليون ين (4.2 تريليون دولار وفق متوسط سعر الصرف خلال العام)، ويقارن ذلك مع نمو نظيره الألماني 6.3% إلى 4.46 تريليون دولار.


المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107855546

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