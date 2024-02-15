ركود الاقتصاد الياباني نهاية 2023 وينزلق إلى المركز الرابع عالمياً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عانى الاقتصاد الياباني ركوداً غير متوقعاً في الربع الأخير من عام 2023، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، لتفقد اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم لصالح ألمانيا.
وأظهرت بيانات أولية صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد تراجعه 3.3% في الربع الثالث، وخلافاً لتوقعات ارتفاعه 1.4% خلال نفس الفترة.
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وعلى الصعيد الفصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الرابع، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 0.3%.
وقال“ستيفن أنجريك” الخبير الاقتصادي لدى“موديز” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتين على التوالي، وتراجع الطلب المحلي ثلاث مرات متتالية هو نبأ سيء للغاية، حتى مع وجود احتمال لتغيير البيانات في القراءة النهائية بعض الشئ.
وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الياباني على مدار عام 2023 بأكمله، 5.7% إلى 591.48 تريليون ين (4.2 تريليون دولار وفق متوسط سعر الصرف خلال العام)، ويقارن ذلك مع نمو نظيره الألماني 6.3% إلى 4.46 تريليون دولار.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107855546
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