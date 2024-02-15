مؤشر نيكي يغلق أعلى مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولي منذ 1990

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم من الأداء القوي لقطاع صناعة الرقائق مع هدوء توقعات رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بعد انزلاق الاقتصاد الياباني إلى ركود في الربع الأخير من عام 2023.

صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.21% إلى 38157 نقطة، ليتجاوز مستوى 38 ألف نقطة عند الإغلاق للمرة الأولى منذ عام 1990، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% إلى 2591 نقطة.

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وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد انخفاضه 3.3% في الربع الثالث، مقابل توقعات ارتفاعه 1.4%، لينزلق إلى ركود فني في نهاية 2023.

وكان ارتفاع سهم صانعة الرقائق“طوكيو إلكترون” بنحو 4% المساهم الأكبر في ارتفاع“نيكي” خلال تعاملات اليوم مع إضافته 133 نقطة للمؤشر، في حين ارتفع سهم مجموعة“سوفت بنك” 3%.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.29% إلى 150.10 ين.





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