مؤشر نيكي يغلق أعلى مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولي منذ 1990

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم من الأداء القوي لقطاع صناعة الرقائق مع هدوء توقعات رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بعد انزلاق الاقتصاد الياباني إلى ركود في الربع الأخير من عام 2023.
صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.21% إلى 38157 نقطة، ليتجاوز مستوى 38 ألف نقطة عند الإغلاق للمرة الأولى منذ عام 1990، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% إلى 2591 نقطة.
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وكشفت بيانات رسمية صدرت اليوم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد انخفاضه 3.3% في الربع الثالث، مقابل توقعات ارتفاعه 1.4%، لينزلق إلى ركود فني في نهاية 2023.
وكان ارتفاع سهم صانعة الرقائق“طوكيو إلكترون” بنحو 4% المساهم الأكبر في ارتفاع“نيكي” خلال تعاملات اليوم مع إضافته 133 نقطة للمؤشر، في حين ارتفع سهم مجموعة“سوفت بنك” 3%.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.29% إلى 150.10 ين.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107855545
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