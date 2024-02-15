التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.6% يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت هيئة الإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية ليصل إلى 1.6% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2023.
وقالت هيئة الإحصاء، وفقا لما أوردته قناة“الإخبارية السعودية”، إن“ارتفاع معدل التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%”.
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وأضافت أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 1.10%، بينما انخفضت أسعار السلع والنقل والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
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