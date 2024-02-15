التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.6% يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة الإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية ليصل إلى 1.6% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2023.

وقالت هيئة الإحصاء، وفقا لما أوردته قناة“الإخبارية السعودية”، إن“ارتفاع معدل التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%”.

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وأضافت أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 1.10%، بينما انخفضت أسعار السلع والنقل والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.