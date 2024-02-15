سهم تي إس إم سي يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من آفاق أعمال إنفيديا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم صانعة الرقائق التايوانية“تي إس إم سي” بشكل كبير في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد رفع“مورجان ستانلي” السعر المستهدف لسهم صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”، مشيراً إلى الزيادة المستمرة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأنهى سهم“تي إس إم سي” جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 8% عن إغلاق جلسة الخامس من فبراير، بعد العودة من عطلة مطولة احتفالاً بالعام القمري الجديد، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 697 دولاراً تايوانياً جديداً (22.18 دولار أمريكي).

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ورفع مصرف“مورجان ستانلي” السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” إلى 750 دولاراً من 603 دولارات في تقديراته الصادرة في السابع من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن نظرته للسهم على المدى القريب تظل إيجابية جداً، والزيادة المستمرة للطلب على الذكاء الاصطناعي.

وتعد“تي إس إم سي” المنتج الأكبر على مستوى العالم للمعالجات المتقدمة، وتصنع الرقائق لصالح شركات أمريكية كبرى مثل“إنفيديا” و”أبل”.





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