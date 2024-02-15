سهم تي إس إم سي يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من آفاق أعمال إنفيديا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم صانعة الرقائق التايوانية“تي إس إم سي” بشكل كبير في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد رفع“مورجان ستانلي” السعر المستهدف لسهم صانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا”، مشيراً إلى الزيادة المستمرة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأنهى سهم“تي إس إم سي” جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 8% عن إغلاق جلسة الخامس من فبراير، بعد العودة من عطلة مطولة احتفالاً بالعام القمري الجديد، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 697 دولاراً تايوانياً جديداً (22.18 دولار أمريكي).
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ورفع مصرف“مورجان ستانلي” السعر المستهدف لسهم“إنفيديا” إلى 750 دولاراً من 603 دولارات في تقديراته الصادرة في السابع من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن نظرته للسهم على المدى القريب تظل إيجابية جداً، والزيادة المستمرة للطلب على الذكاء الاصطناعي.
وتعد“تي إس إم سي” المنتج الأكبر على مستوى العالم للمعالجات المتقدمة، وتصنع الرقائق لصالح شركات أمريكية كبرى مثل“إنفيديا” و”أبل”.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107855543
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