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الاقتصاد البريطاني ينزلق إلى الركود في الربع الأخير من 2023

2/15/2024 4:21:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني على التوالي في نهاية عام 2023، لينزلق إلى ركود فني مع استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 2% رغم التشديد النقدي.

وكشفت بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الرابع، بعدما تراجع 0.2% خلال الربع الثالث.

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ويقارن ذلك مع توقعات المحللين عند انخفاض بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على الصعيد الشهري في ديسمبر.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط، في حين استقر المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين دون تغيير عند 4% في قراءة يناير التي صدرت أمس، أو ما يعادل ضعف المستوى المستهدف من قبل بنك انجلترا عند 2%.


المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107855542

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