الاقتصاد البريطاني ينزلق إلى الركود في الربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثاني على التوالي في نهاية عام 2023، لينزلق إلى ركود فني مع استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي عند 2% رغم التشديد النقدي.
وكشفت بيانات أولية صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الرابع، بعدما تراجع 0.2% خلال الربع الثالث.
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ويقارن ذلك مع توقعات المحللين عند انخفاض بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على الصعيد الشهري في ديسمبر.
وعلى مدار عام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% فقط، في حين استقر المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين دون تغيير عند 4% في قراءة يناير التي صدرت أمس، أو ما يعادل ضعف المستوى المستهدف من قبل بنك انجلترا عند 2%.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107855542
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