المجتمعات العمرانية تخصص 1115 قطعة أرض فى 38 مدينة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، نتائج الأعمال التى حققها المجلس خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة عقد 10 اجتماعات، خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعاً، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس، ومقابر.

موضوعاتمليار جنيه استثمارات مستقبلية لـ”بيئة” الإماراتية لإدارة المخلفات بمصر غرق سفينة شحن في بحر مرمرة بتركيا اليابان تفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا

وأشار الوزير، إلى أهم موضوعات السياسات العامة التى تم عرضها ومناقشتها، ومنها، اعتماد بعض التيسيرات والضوابط الخاصة بتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتحديد بدائل سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأمريكي وكذا منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج، ومنح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية، واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2024-2023، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني“بوابة خدمات المستثمرين”، واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (أكثر تميزا ـ مميزة ـ متوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج“مسكن” وما تم من إجراءات عليه بالطرح الأول والثاني وتعديل بعض شروط الطرح.

وأضاف أن من أبرز التيسيرات التى تم منحها للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى عن الـ3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بدلاً من معدل الفائدة المعلن وقت السداد، وكذا منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 80%، ومنح بعض الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني استثماري – صناعي)، ومنح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة أراضي بيت الوطن الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأوضح أنه تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب فى 38 مدينة جديدة، بمساحة حوالى 5961.26 فدان، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية فى مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة – ..) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدان.

وقال وزير الإسكان: تمت مناقشة 37 موضوع مقابل انتفاع، بإجمالى مساحة حوالى 22 ألف فدان للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية مختلفة (أندية اجتماعية – تعليم عالى جامعات – جمعيات خدمية – ..)، وتم تخصيص 977 وحدة لاستخدامها فى الأنشطة المختلفة (سكن إدارى – مقرات للشهر العقارى – وحدات إدارية –..)، مشيراً إلى أن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتجه حالياً نحو التوسع فى طرح الأراضى والمنشآت بمقابل الانتفاع من أجل توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.