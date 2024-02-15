مساهم يستحوذ على 12.5% في كوبر بـ26.5 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) استحوذ المساهم محمد إبراهيم النحاس، على 12.59% في رأسمال شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري.

واشترى المساهم محمد النحاس 66.19 مليون سهم من كوبر للاستثمار بقيمة 26.47 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.40 جنيه للسهم.

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وفي مقابل ذلك، خفض هشام إبراهيم النحاس حصته في رأسمال كوبر للاستثمار التجاري من 23.75% إلى 11.16%.

وكشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري بقيمة 26.5 مليون جنيه.

وشهدت جلسة الإثنين، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم كوبر للاستثمار التجاري لعدد 66.19 مليون سهم بقيمة إجمالية 26.47 مليون جنيه.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري من 1.3 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

وقالت البورصة أنه تقرر قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لكوبر للاستثمار التجاري من 1.04 مليون جنيه إلى 105.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 104.068 مليون جنيه موزعة على 520.344 مليون سهم بالقيمة الاسمية 20 قرشا للسهم الواحد.

وفي وقت سابق، أنهت شركة“كوبر” للاستثمار التجارى والتطوير العقارى إجراءات زيادة رأسمالها من 1.04 مليون جنيه إلى 105 مليون جنيه بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التغطية بالمرحلة الأولى 91%، كما تم تغطية المرحلة الثانية بنحو 47 مرة.

أوضحت الشركة فى بيان لها أن زيادة رأس المال أول مراحل إعادة الهيكلة الخاصة التى شملت تعديل اسم الشركة من“العقارية للبنوك”، كما تحولت للربحية للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

قال أيمن النحاس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، من أهم مراحل إعادة الهيكلة، وأبرزها نشاط تجارة شاحنات النقل الثقيل، عبر اشهر توكيلات الشاحنات المرسيدس في العالم، وهو نشاط يعزز قدرات الشركة في التحول في إيراداتها وأرباحها تماما موضحًا أن الشركة ستخصص 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لنشاط تجارة الشاحنات.

أكد أيمن النحاس أن مجلس الإدارة نجح في سداد العديد من الالتزامات المالية لجهات متعددة، كما نجح في إتمام بعض التسويات الضريبة المستحقة، لاسيما الحصول على أحكام قضائية في دعاوى كانت معلقة مع شركات وعملاء.

وتعاقدت الشركة مع مراقب حسابات جديد ومكاتب استشارات مالية قانونية كبيرة فى إطار خطة إعادة الهيكلة التي أتمت أولى مراحلها بنجاح.

شدد أن مشاركة مؤسسات أجنبية وعدد كبير من المستثمرين المحليين في زيادة رأسمال الشركة، دليل على الثقة في عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة، خاصة وأن الشركة تطمح أن تصبح في مصاف الشركات المليارية في السوق المصري.

أضاف النحاس أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة توليه في اقل من عامين بإتمام تسويات كثيرة لمديونيات موروثة ابرزها مع“ميد بنك”، و بنك مصر ، لا سيما ضخ جاري مساهمين بلغ قرابة 10 مليون جنيه للنهوض بالشركة.