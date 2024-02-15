مساهم يستحوذ على 12.5% في كوبر بـ26.5 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذ المساهم محمد إبراهيم النحاس، على 12.59% في رأسمال شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري.
واشترى المساهم محمد النحاس 66.19 مليون سهم من كوبر للاستثمار بقيمة 26.47 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.40 جنيه للسهم.
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وفي مقابل ذلك، خفض هشام إبراهيم النحاس حصته في رأسمال كوبر للاستثمار التجاري من 23.75% إلى 11.16%.
وكشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري بقيمة 26.5 مليون جنيه.
وشهدت جلسة الإثنين، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم كوبر للاستثمار التجاري لعدد 66.19 مليون سهم بقيمة إجمالية 26.47 مليون جنيه.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري من 1.3 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
وقالت البورصة أنه تقرر قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لكوبر للاستثمار التجاري من 1.04 مليون جنيه إلى 105.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 104.068 مليون جنيه موزعة على 520.344 مليون سهم بالقيمة الاسمية 20 قرشا للسهم الواحد.
وفي وقت سابق، أنهت شركة“كوبر” للاستثمار التجارى والتطوير العقارى إجراءات زيادة رأسمالها من 1.04 مليون جنيه إلى 105 مليون جنيه بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التغطية بالمرحلة الأولى 91%، كما تم تغطية المرحلة الثانية بنحو 47 مرة.
أوضحت الشركة فى بيان لها أن زيادة رأس المال أول مراحل إعادة الهيكلة الخاصة التى شملت تعديل اسم الشركة من“العقارية للبنوك”، كما تحولت للربحية للمرة الأولى منذ 8 سنوات.
قال أيمن النحاس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة، من أهم مراحل إعادة الهيكلة، وأبرزها نشاط تجارة شاحنات النقل الثقيل، عبر اشهر توكيلات الشاحنات المرسيدس في العالم، وهو نشاط يعزز قدرات الشركة في التحول في إيراداتها وأرباحها تماما موضحًا أن الشركة ستخصص 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لنشاط تجارة الشاحنات.
أكد أيمن النحاس أن مجلس الإدارة نجح في سداد العديد من الالتزامات المالية لجهات متعددة، كما نجح في إتمام بعض التسويات الضريبة المستحقة، لاسيما الحصول على أحكام قضائية في دعاوى كانت معلقة مع شركات وعملاء.
وتعاقدت الشركة مع مراقب حسابات جديد ومكاتب استشارات مالية قانونية كبيرة فى إطار خطة إعادة الهيكلة التي أتمت أولى مراحلها بنجاح.
شدد أن مشاركة مؤسسات أجنبية وعدد كبير من المستثمرين المحليين في زيادة رأسمال الشركة، دليل على الثقة في عملية إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة، خاصة وأن الشركة تطمح أن تصبح في مصاف الشركات المليارية في السوق المصري.
أضاف النحاس أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة توليه في اقل من عامين بإتمام تسويات كثيرة لمديونيات موروثة ابرزها مع“ميد بنك”، و بنك مصر ، لا سيما ضخ جاري مساهمين بلغ قرابة 10 مليون جنيه للنهوض بالشركة.
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