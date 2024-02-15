فودافون تحصل على موافقة المركزي لرفع حصتها في بي ومصاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة ام ام جروب للصناعه والتجارة العالمية، عن حصول شركة“فودافون مصر” على موافقة البنك المركزي المصري لرفع حصتها في كل من شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد“بي”، وشركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني“مصاري” من 10% إلى 20%، لكل منهما.
وأوضحت الشركة، أنه فور إتمام الصفقة سوف تمتلك شركة“بساطة” التابعة لـ”إم تي اي” نسبة 80% في شركة“بي”، و63.5% في شركة مصاري“حصة مباشرة وغير مباشرة”.
موضوعات متعلقة
“سبينالكس” تضاعف أرباحها 5.3 مرة في النصف الأول “دومتي” تعلن تصفية شركة“فريدوم دايري” التابعة أرباح“المهندس للتأمين” ترتفع 94.3% في النصف الأول
وكشفت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، أنها بصدد إتمام صفقة رفع حصة فودافون مصر في كل من الشركتين التابعتين لها شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد- بي، وشركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني -مصاري، من 10% تقريبًا إلى 20% بعد موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة.
وبموجب رفع حصة فودافون مصر في الشركتين التابعتين، يسعى الطرفين إلى فتح مجالات تعاون لتحقيق تحول رقمي شامل في قطاع المدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي. وبدورها، تعزز هذه الصفقة من خطط النمو والتوسع التي تستهدفها بساطة من خلال إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام الجاري بالتعاون مع شريك موثوق عالمياً، والتي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، والوصول لعدد أكبر من العملاء بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالي.
ومن جانبه قال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة“بساطة” القابضة للمدفوعات المالية، إن الخطوة علامة مهمة في مسيرة بساطة، متطلعًا من خلالها إلى فتح المزيد من مجالات التعاون مع فودافون بهدف تسهيل ودعم التطور التكنولوجي وتعزيز الشمول المالي في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي.
وقال كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر:“تعتبر فودافون أولى شركات الإتصالات التي أولت اهتماما كبيراً لمفهوم الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني منذ سنوات، ونسعى دائماً لإبرام شراكات إستراتيجية لتوسيع نطاق تقديم تلك الخدمات لأكبر عدد من العملاء، وإستكمالاً للنجاح الذي حققته شراكتنا مع بساطة تم الإعلان عن زيادة حصة فودافون ل20% بعد الموافقات اللازمة، ونتوقع أن تدعم هذة الشراكة رؤية فودافون والدولة في تحقيق الشمول المالي، وستضمن وصول خدمات الدفع الإلكتروني لجميع الفئات.”
وتقدم بساطة من خلال الشركات التابعة أكثر من 3200 خدمة مالية متنوعة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع. واستطاعت بساطة الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، لتعمل بذلك على تقديم جميع خدمات الدفع الإلكتروني الموحدة التي يحتاجها الفرد في تعاملاته اليومية المختلفة، بما في ذلك سداد فواتير، الكهرباء والغاز والمياه، المدفوعات التعليمية، شركات التأمين، مع إمكانية دفع أقساط خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا .(BNPL)
وتأسست بساطة عام 2022 بعد اندماج عمليات شركتي“مصاري” و”بي” لخدمات الدفع الذكي مدعومة بهيكل مساهمين ومستثمرين من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري.
MENAFN15022024000202011048ID1107855538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.