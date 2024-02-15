القاهرة الوطنية تربح 14.9 مليون جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة“القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية” 8.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 14.9 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 1.72 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماض لتصل 29.23 مليون جنيه، مقابل 18.43 مليون جنيه في 2022.
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وكان قرر مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك حتى 100% من أسهم الشركة عبر سعر مبدئي 10.5 جنيه للسهم.
وأوضح المصرف، أن حصته المباشرة وغير المباشرة في الشركة تبلغ 89.99%، منوهاً إلى أن الاستحواذ تمهيداً للسير في إجراءات الشطب الاختياري لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار من البورصة.
كما قرر أبوظبي الإسلامي، الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر المدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأس مال الشركة البالغة 98%.
وبذلك تصبح حصة المصرف في رأس مال الشركة بعد الزيادة 196 مليون جنيه بدلاً من 98 مليون جنيه، وتبلغ حصة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال 2 مليون جنيه بنسبة 1%، ويبلغ نصيب شركة أبوظبي للتمويل 2 مليون جنيه بنسبة 1% من رأس مال المال المصدر والمدفوع.
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