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القاهرة الوطنية تربح 14.9 مليون جنيه خلال 2023

2/15/2024 4:21:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة“القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية” 8.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 14.9 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 1.72 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماض لتصل 29.23 مليون جنيه، مقابل 18.43 مليون جنيه في 2022.

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وكان قرر مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على الأسهم حرة التداول لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية وذلك حتى 100% من أسهم الشركة عبر سعر مبدئي 10.5 جنيه للسهم.

وأوضح المصرف، أن حصته المباشرة وغير المباشرة في الشركة تبلغ 89.99%، منوهاً إلى أن الاستحواذ تمهيداً للسير في إجراءات الشطب الاختياري لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار من البورصة.

كما قرر أبوظبي الإسلامي، الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر المدفوع لشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وبنفس حصة مساهمة المصرف في رأس مال الشركة البالغة 98%.

وبذلك تصبح حصة المصرف في رأس مال الشركة بعد الزيادة 196 مليون جنيه بدلاً من 98 مليون جنيه، وتبلغ حصة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال 2 مليون جنيه بنسبة 1%، ويبلغ نصيب شركة أبوظبي للتمويل 2 مليون جنيه بنسبة 1% من رأس مال المال المصدر والمدفوع.

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