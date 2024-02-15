أرباح المهندس للتأمين ترتفع 94.3% في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 94.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 113.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 58.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتضاعف إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل 190.2 مليون جنيه، مقابل 86.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

موضوعات“سبينالكس” تضاعف أرباحها 5.3 مرة في النصف الأول “دومتي” تعلن تصفية شركة“فريدوم دايري” التابعة “القاهرة الوطنية” تربح 14.9 مليون جنيه خلال 2023

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الأقساط، وصافي الدخل من الاستثمارات، وكذلك زيادة سعر صرف الدولار.

وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المهندس للتأمين، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 350 مليون جنيه، بزيادة 50 مليون جنيه.

وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل الزيادة الجديدة من رصيد أرباح العام المالى الماضى والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية فى يونيو الماضى.

ووفقًا للقوائم المالية التى اعتمدتها عمومية الشركة؛ بلغت نسبة النمو فى الأقساط المباشرة 40.2% نهاية يونيو الماضى ليتجاوز رصيد الأقساط مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ الشركة، مقابل 718.40 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة.

وانخفض إجمالى المصروفات العمومية والإدارية إلى إجمالى الأقساط المكتتبة، لتصل إلى 9.62% نهاية يونيو الماضى، مقابل نحو 10.6% فى يونيو 2022.

وقفزت استثمارات شركة المهندس للتأمين لتصل لنحو 1.3 مليار جنيه مقابل نحو 970.1 مليون جنيه فى يونيو 2022، بنمو 31.3%، فيما ارتفع صافى الدخل من الاستثمار لنحو 124.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 98.6 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022، بنمو 26.3%.

كما بلغ فائض النشاط التأمينى نحو 132.6 مليون جنيه فى العام المالى 2022-2023، بنمو 16.23% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.

وحققت الشركة صافى ربح قيمته نحو 130.1 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى بنمو يصل إلى 36.9% بالمقارنة مع العام المالى 2021-2022.

وقال خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن العام المالى الماضى شهد نمواً فى كافة المؤشرات المالية والفنية رغم الظروف الاقتصادية الحالية.