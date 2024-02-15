أرباح المهندس للتأمين ترتفع 94.3% في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 94.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 113.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 58.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتضاعف إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليصل 190.2 مليون جنيه، مقابل 86.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الأقساط، وصافي الدخل من الاستثمارات، وكذلك زيادة سعر صرف الدولار.
وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المهندس للتأمين، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 350 مليون جنيه، بزيادة 50 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل الزيادة الجديدة من رصيد أرباح العام المالى الماضى والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية فى يونيو الماضى.
ووفقًا للقوائم المالية التى اعتمدتها عمومية الشركة؛ بلغت نسبة النمو فى الأقساط المباشرة 40.2% نهاية يونيو الماضى ليتجاوز رصيد الأقساط مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ الشركة، مقابل 718.40 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة.
وانخفض إجمالى المصروفات العمومية والإدارية إلى إجمالى الأقساط المكتتبة، لتصل إلى 9.62% نهاية يونيو الماضى، مقابل نحو 10.6% فى يونيو 2022.
وقفزت استثمارات شركة المهندس للتأمين لتصل لنحو 1.3 مليار جنيه مقابل نحو 970.1 مليون جنيه فى يونيو 2022، بنمو 31.3%، فيما ارتفع صافى الدخل من الاستثمار لنحو 124.6 مليون جنيه، مقارنة بنحو 98.6 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022، بنمو 26.3%.
كما بلغ فائض النشاط التأمينى نحو 132.6 مليون جنيه فى العام المالى 2022-2023، بنمو 16.23% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.
وحققت الشركة صافى ربح قيمته نحو 130.1 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى بنمو يصل إلى 36.9% بالمقارنة مع العام المالى 2021-2022.
وقال خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن العام المالى الماضى شهد نمواً فى كافة المؤشرات المالية والفنية رغم الظروف الاقتصادية الحالية.
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