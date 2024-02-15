دبي: وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية بهارات مارت في جافزا

MENAFN - Al-Borsa News) وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، أمس، حجر الأساس لمشروع سوق تجاري بهارات مارت، المقرر افتتاحه في دبي عام 2026.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية أمس، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، عن مشروع بوابة الهند التجارية بهارات مارت والذي يوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

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ويقع سوق بهارات مارت في المنطقة الحرة لجبل علي -جافزا، وسيعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يصبح بهارات مارت مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات، وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة في حين ستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.

ومن المقرر أن يضمّ بهارات مارت 1500 صالة عرض تلبي احتياجات المتعاملين في عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها، وسيوفر هذا المرفق أيضا وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.

ويتميز سوق بهارات مارت بموقعه المثالي كونه يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي، بما يتيح أمام المصدّرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة متعدّدة الوسائط.

ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع أكثر من 150 وجهة بحرية، وخطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة.

يشار إلى أن أكثر من 1500 شركة هندية اتخذت مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي جافزا في دولة الإمارات، حيث يتم تبادل أكثر من 5 ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليار دولار).





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