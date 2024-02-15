دبي: وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية بهارات مارت في جافزا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، أمس، حجر الأساس لمشروع سوق تجاري بهارات مارت، المقرر افتتاحه في دبي عام 2026.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية أمس، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، عن مشروع بوابة الهند التجارية بهارات مارت والذي يوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.
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ويقع سوق بهارات مارت في المنطقة الحرة لجبل علي -جافزا، وسيعمل في إطار منظومة تجارية أوسع تسعى موانئ دبي العالمية إلى تطويرها من خلال سوق دبي للتجار، وهو سوق للبيع بالتجزئة والجملة يستضيف التجار من جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يصبح بهارات مارت مركز توزيع ضخماً للشركات الهندية يدعم التجارة المحلية في دولة الإمارات، وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة في حين ستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة.
ومن المقرر أن يضمّ بهارات مارت 1500 صالة عرض تلبي احتياجات المتعاملين في عمليات البيع بالتجزئة والجملة، وأكثر من 700 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين من الدرجة الأولى، بما يضمن للمستأجرين مزايا مشتركة في المنطقة الحرة وخارجها، وسيوفر هذا المرفق أيضا وحدات صناعية خفيفة ومساحات مكتبية ومرافق للاجتماعات.
ويتميز سوق بهارات مارت بموقعه المثالي كونه يبعد 11 كيلومتراً عن ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، ومسافة 15 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي، بما يتيح أمام المصدّرين الهنود حلولاً لوجستية سلسة متعدّدة الوسائط.
ومن خلال منظومة جبل علي، سيحظى التجار بربط مباشر مع أكثر من 150 وجهة بحرية، وخطوط جوية تربطهم بأكثر من 300 مدينة.
يشار إلى أن أكثر من 1500 شركة هندية اتخذت مقرّات لها في المنطقة الحرة لجبل علي جافزا في دولة الإمارات، حيث يتم تبادل أكثر من 5 ملايين طن متري من البضائع التي تصل قيمتها إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليار دولار).
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107855534
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