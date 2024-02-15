سبينالكس تضاعف أرباحها 5.3 مرة في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” 5.3 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.83 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 277.3 مليون جنيه، مقابل 93.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس”، 26.9 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 32.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 108.8 مليون جنيه، مقابل 35.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 196% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 103.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 279.1 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 171.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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