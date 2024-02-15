سبينالكس تضاعف أرباحها 5.3 مرة في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” 5.3 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 73.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.83 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 277.3 مليون جنيه، مقابل 93.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس”، 26.9 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 32.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل 108.8 مليون جنيه، مقابل 35.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس” بنسبة 196% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 103.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 279.1 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 171.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.