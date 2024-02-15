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التضخم يستقر في روسيا عند 7.4% على أساس سنوي في يناير

2/15/2024 4:21:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر معدل التضخم في روسيا عند 7,4% على أساس سنوي في يناير، وفق ما ذكرت أمس الأربعاء وكالة الإحصاء الفدرالية“روستات”، ليبقى أعلى من مستوى 4% الذي تنشده السلطات.

وفي ديسمبر 2023، تباطأ التضخم إلى 7,4%، بعد سبعة أشهر من الارتفاع المتواصل، وفقًا لروستات وفقا لفرانس برس.

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ويظل ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات الغربية وانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو.

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة إيلاء“اهتمام خاص”“للسيطرة” على التضخم، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد إعادة انتخابه حتى عام 2030 على الأقل.

وركز البنك المركزي الروسي اهتمامه لأشهر عدة على ارتفاع الأسعار، في ظل اقتصاد منهك بفعل الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ يوليو 2023، سعيا للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار منذ الربيع الماضي.

بالنسبة لعام 2024، أعلنت الحكومة الروسية عزمها احتواء الانهاك في الاقتصاد الذي أصبح الآن موجها بشكل حد كبير نحو إنتاج الأسلحة والذخائر.

وأشار بوتين إلى أنه“من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية، وزيادة الاستثمارات والقروض، والحفاظ على فرص العمل وضمان استقرار الأسعار”.

وتتوقع السلطات الروسية تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2024، معتمدة على نمو طفيف، بعد أن شهد انتعاشا كبيرا العام الماضي.


المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107855531

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