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الأسهم الأوروبية ترتفع رغم ركود الاقتصاد البريطاني

2/15/2024 4:20:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، رغم صدور بيانات أولية أظهرت ركود الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من عام 2023.

وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.52% إلى 487 نقطة، وعزز من مكاسبه ارتفاع أسهم قطاعي الصناعة، والأغذية والمشروبات بنسبة 1% لكل منهما.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.43% إلى 7601 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.49% إلى 17028 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7726 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في القراءة الأولية للربع الرابع، مع تعديل قراءة الربع الثالث إلى تراجع بنسبة 0.1%، وينظر إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفترتين متتاليتين باعتباره ركوداً فنياً.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية غداً الجمعة للحصول على مزيد من المعلومات حول النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، في ظل توقعات زيادتها 1.5% بعد انخفاضها 3.2% في قراءة الشهر الماضي.

وتراجعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.14% إلى 1.2547 دولار، وذلك على خلفية بيانات الناتج المحلي الإجمالي السلبية للبلاد.


المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107855529

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