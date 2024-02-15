الأسهم الأوروبية ترتفع رغم ركود الاقتصاد البريطاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، رغم صدور بيانات أولية أظهرت ركود الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من عام 2023.
وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.52% إلى 487 نقطة، وعزز من مكاسبه ارتفاع أسهم قطاعي الصناعة، والأغذية والمشروبات بنسبة 1% لكل منهما.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.43% إلى 7601 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.49% إلى 17028 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.65% إلى 7726 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في القراءة الأولية للربع الرابع، مع تعديل قراءة الربع الثالث إلى تراجع بنسبة 0.1%، وينظر إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفترتين متتاليتين باعتباره ركوداً فنياً.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية غداً الجمعة للحصول على مزيد من المعلومات حول النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، في ظل توقعات زيادتها 1.5% بعد انخفاضها 3.2% في قراءة الشهر الماضي.
وتراجعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.14% إلى 1.2547 دولار، وذلك على خلفية بيانات الناتج المحلي الإجمالي السلبية للبلاد.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107855529
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