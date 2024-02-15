التضخم في المملكة المتحدة يستقر في يناير رغم تكهنات بالصعود

(MENAFN
) أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرت يوم الأربعاء الموافق 14 شباط, أن التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 4 بالمئة طوال شهر يناير، مما يشكل حدثًا نادرًا في ظل التوقعات بارتفاع طفيف, وجاء العامل المثبت في هذا الاستقرار على شكل انخفاض أسعار الغذاء، الذي تمكن من تعويض تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وجاء هذا الكشف كمفاجأة للعديد من الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاعا طفيفا في التضخم إلى حوالي 4.2 بالمئة بالمثل، كانت توقعات بنك إنجلترا قد تنبأت بمعدل تضخم سنوي قدره 4.1 بالمئة لشهر يناير، مؤكدة الطابع المفاجئ للمعدل الثابت, وأكد مكتب الإحصاءات الوطني أيضا أهمية انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 0.4 بالمئة شهريا، وهو أول حدوث لهذا الانخفاض منذ سبتمبر 2021.
كما شهدت قيمة حد السعر للطاقة في المملكة المتحدة زيادة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة التكاليف للغاز والكهرباء على المستهلكين, وبالإضافة إلى ذلك، أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وهو أول حدوث لمثل هذا الارتفاع منذ مايو, ومع ذلك، من الضروري أن نلاحظ أن معدل التضخم الحالي يبقى ضعف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
كذلك قام بنك إنجلترا باتخاذ إجراءات استباقية، منها رفع معدل الفائدة الرئيسي بشكل كبير من مستويات قريبة من الصفر إلى 5.25 بالمئة, وقد لعب هذا الإجراء الاستراتيجي دوراً حاسماً في تخفيض التضخم من مستوياته القصوى التي تجاوزت 11 بالمئة, وهو أعلى مستوى شهده منذ أربعة عقود, وعلى الرغم من أنه تم الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس، فإن هناك توقعات متزايدة بقرب حدوث خفض في معدل الفائدة في المستقبل القريب لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
في حين فقد فرض ضغطًا على الإنفاق الاستهلاكي، مما أثر سلبًا على نمو الاقتصاد البريطاني بشكل عام، والذي كان بطيئًا, وعلاوة على ذلك، فإن اضطرابات سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 والنزاع المستمر في أوكرانيا قد ساهمت في الارتفاع الأولي في التضخم، خاصة في أسعار الغذاء والطاقة.
ورغم الاستقرار في معدل التضخم الرئيسي، وهو مؤشر مهم يُراقب عن كثب من قبل بنك إنجلترا - والذي يستبعد التكاليف الطاقة والغذاء القابلة للتقلب - فإنه لا يزال ثابتًا عند 5.1 بالمئة, يوفر هذا المؤشر نظرة إلى الضغوط التضخمية الأساسية، والتي لا تتأثر بالتقلبات السوقية القصيرة الأجل.
MENAFN15022024000045015682ID1107855528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.